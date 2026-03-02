Στόχος ύποπτης επίθεσης με ιρανικο drone shaheed έγινε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η βρετανική αεροπορική βάση ΡAF Ακρωτηρίου, σύμφωνα με επιβεβαίωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Εκρήξεις ακούστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, ενώ το προσωπικό έλαβε οδηγίες να απομακρυνθεί από παράθυρα και να καλυφθεί πίσω από προστατευτικές κατασκευές υπό τον ήχο των σειρήνων. Παράλληλα, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.





Cyprus at war pic.twitter.com/4cLnTHMk2B — Lebanese Fella 🇱🇧🇺🇦🇫🇷 (@LbfIntel) March 1, 2026

Ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις οικίες τους και να διανυκτερευσουν στο ΚΕΝ Λεμεσού. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Πληροφορίες από βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για περιορισμένες υλικές ζημιές εντός του αεροδρομίου. Το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι, για προληπτικούς λόγους, θα μετακινηθεί προσωρινά μη αναγκαίο προσωπικό εκτός της βάσης.

Αναφορές για πυραύλους μεταξύ Κύπρου-Βυρητού

Ορισμένοι αναλυτές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο το πλήγμα να προήλθε από τον Λίβανο και συγκεκριμένα από την Χεζπολλάχ.

This suggests to me that the drone which struck RAF Akrotiri in Cyprus a short while ago may not have been launched by Iran, but possibly by Hezbollah in Lebanon. https://t.co/UIAnKqQwVi — OSINTdefender (@sentdefender) March 1, 2026

Πάντως διαρροές από συνομιλίες από τον πύργο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Κύπρου με αεροσκάφος σημείωνε τα ακόλουθα «Η στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου είπε ότι υπάρχουν πολλοί πύραυλοι μεταξύ Κύπρου και Βηρυττού.»

Cyprus ATC, talking to an aircraft over the Mediterranean moments ago:



“Akrotiri military base said there are a lot of missiles between Cyprus and Beirut.” pic.twitter.com/QlbDW7ZuL3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026



To drone Shaheb



Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει από πού προήλθε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος αν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για αερόχημα τύπου Shahed (το οποίο είναι ιρανικής κατασκευής). Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε πως η Κύπρος μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.







Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας έκανε λόγο για «εν εξελίξει κατάσταση», υπογραμμίζοντας ότι τα επίπεδα προστασίας δυνάμεων βρίσκονται στο ανώτατο σημείο.



Τις τελευταίες ημέρες είχαν μεταφερθεί στην Κύπρο πρόσθετα αμυντικά μέσα, μεταξύ αυτών συστήματα αντιμετώπισης drones, ραντάρ και μαχητικά F-35, με το Λονδίνο να επιμένει ότι πρόκειται για καθαρά αμυντικές ενισχύσεις. Δεδομένα πτήσεων κατέγραψαν απογείωση αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού τύπου Voyager από το Ακρωτήρι λίγο μετά το συμβάν.





Two Royal Air Force Eurofighter Typhoon fighter jets, along with an Airbus KC2 Voyager refueling aircraft, have departed RAF Akrotiri in Cyprus following reports that an Iranian drone or missile struck the base. https://t.co/gAug4wgHf9 pic.twitter.com/Fza223WBWR — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 1, 2026

Άδεια ΗΒ σε χρήση βάσεων από ΗΠΑ



Υπενθυμίζεται πως χθες σε δηλώσεις του, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι ανέφερε ότι είχαν εκτοξευθεί πύραυλοι προς βρετανικές βάσεις στην Κύπρο από το Ιράν, ισχυρισμός που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιβεβαιώθηκε από κυπριακές αρχές.



Χθες βράδυ ο Βρετανός Πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ανακοίνωσε πως το Λονδίνο ενέκρινε αίτημα των ΗΠΑ για χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων, χωρίς να προσδιορίσει ποιες. Υπογράμμισε ότι η Βρετανία δεν θα εμπλακεί σε επιθετικές ενέργειες «σε αυτή τη φάση», αλλά στηρίζει τη συλλογική αυτοάμυνα των συμμάχων και την προστασία των πολιτών της στην περιοχή. Σύμφωνα με εκτίμηση του Sky News, η αμερικανική πρόσβαση αφορά τις βάσεις Diego Garcia στον Ινδικό Ωκεανό και RAF Fairford στην Αγγλία.

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026



Διαρροές στα ΜΚΔ



Αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου, υπήρξαν ορισμένες διαρροές στα ΜΚΔ τα οποία επικαλούνταν πληφορίες για ενημέρωση από Φρουρούς της Επανάστασης σε Ιρανούς να απομακρυνθούν από Βάσεις μεταξύ των οποίων και η Κύπρος







