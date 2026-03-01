Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή για τις εξελίξεις στην περιοχή με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον κάλεσε και επιβεβαίωσε «ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν υπήρξε στόχος» πυραύλων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν άμεση επικοινωνία και ότι όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως αφοσιωμένες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Prime Minister @Keir_Starmer called regarding the ongoing regional developments. He confirmed clearly and unequivocally that Cyprus was not a target. We are maintaining direct communication. All relevant authorities are fully engaged and monitoring developments closely. — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 1, 2026

Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε την Κυριακή ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί βασικές στρατιωτικές βάσεις.

Επισήμανε ότι μαχητικά της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) απογειώνονται από τις βάσεις της Βρετανίας σε Κύπρο και Κατάρ προκειμένου να προστατέψουν αυτές τις δύο χώρες από τυχόν ιρανικές επιθέσεις.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

