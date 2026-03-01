Σε ανάρτηση του στο Χ ο Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης εκ μέρους της Κυβέρνησης διαψεύδει, δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα, αναφέρει .

«Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση», προσθέτει

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε την Κυριακή ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί βασικές στρατιωτικές βάσεις. Επισήμανε ότι μαχητικά της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) απογειώνονται από τις βάσεις της Βρετανίας σε Κύπρο και Κατάρ προκειμένου να προστατέψουν αυτές τις δύο χώρες από τυχόν ιρανικές επιθέσεις.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

