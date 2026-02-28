Σε πλήρη συναγερμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά την επιβεβαίωση ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε «προληπτικά πλήγματα» κατά του Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραήλ Κατζ κήρυξε ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και να παραμείνουν σε προστατευμένους χώρους.

Ισραηλινά δημοσιεύματα μεταδίδουν ότι μεταξύ των στόχων ενδέχεται να ήταν και υψηλόβαθμα ιρανικά πρόσωπα, με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για απόπειρα δολοφονίας του Ιρανού Προέδρου Μαζούτ Πενεζκιάν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στην Τεχεράνη ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από διάφορα σημεία της πόλης, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια.





Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός γνωστοποίησε ότι, έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης, από τις 08:00 το πρωί η χώρα μεταβαίνει από καθεστώς «Πλήρους Δραστηριότητας» σε καθεστώς «Απαραίτητης Δραστηριότητας».

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι εξελίξεις καταγράφονται λεπτό προς λεπτό.



Ζωντανή ενημέρωση