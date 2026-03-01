Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε την Κυριακή ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί βασικές στρατιωτικές βάσεις.

Επισήμανε ότι μαχητικά της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) απογειώνονται από τις βάσεις της Βρετανίας σε Κύπρο και Κατάρ προκειμένου να προστατέψουν αυτές τις δύο χώρες από τυχόν ιρανικές επιθέσεις.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», διευκρίνισε. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

BREAKING: UK 🇬🇧 Defense Secretary says Iran 🇮🇷 launched two missiles toward UK military bases in Cyprus, though he doesn't think the UK bases were the targets.pic.twitter.com/AwmvbKlgYW — Aleph א (@no_itsmyturn) March 1, 2026

Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που στοχεύονταν στο Μπαχρέιν.

Μιλώντας στο Sky News, ο κ. Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ».

Ωστόσο, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν οι πιθανές επιπτώσεις από τις επιθέσεις στο Ιράν και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Ο Χίλι κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα οπλικά του προγράμματα, μετά τις προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και ηγεσία.

Καταδίκασε το καθεστώς του Ιράν, επικαλούμενο το ιστορικό τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, την εσωτερική καταστολή και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία, εκφράζοντας ανησυχία για τις περιφερειακές επιπτώσεις.

Ο Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να εξηγήσουν, αλλά επιβεβαίωσε ότι όλες οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: skai.gr