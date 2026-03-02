Η Διοίκηση των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, γνωστοποιώντας ότι προγραμματίζεται, για προληπτικούς λόγους, η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που υπηρετεί στον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση, «ως προληπτικό μέτρο, σχεδιάζεται η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη βάση RAF Ακρωτηρίου.

Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχουν ανησυχίες και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να φύγουν από το χωριό Ακρωτήρι. Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ».

Υπενθυμίζεται ότι σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν, μετά τα μεσάνυχτα, οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, μετά από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, που φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθως αεροσκάφη να απογειώνονται από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η Αστυνομία των Βάσεων προχώρησε σε αποκοπή των δρόμων που οδηγούν προς το Ακρωτήρι.

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, που μετέβη στο δημοτικό διαμέρισμα και ενημέρωνε τους κατοίκους για τη διάθεση του ΚΕΝ Λεμεσού, σε περίπτωση που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έδωσε τις σχετικές οδηγίες, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων εγκατέλειψε το Ακρωτήρι.

