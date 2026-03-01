Ο Βρετανός Πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε πριν από λίγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις συνεχιζόμενες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, αναφέρθηκε σε άδεια που αποφάσισε να παραχωρήσει στις ΗΠΑ για χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. Ο Στάρμερ δεν διευκρίνισε ποιες συγκεκριμένες βάσεις θα χρησιμοποιηθούν. Αναφερόμενος ευρύτερα στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες σε αυτή τη φάση», αλλά «στηρίζει τη συλλογική αυτοάμυνα των συμμάχων μας και των πολιτών μας στην περιοχή».

Όπως δήλωσε: «Οι εταίροι μας στον Κόλπο μάς ζήτησαν να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπιστούμε και είναι καθήκον μου να προστατεύσω βρετανικές ζωές. Έχουμε βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα στο πλαίσιο συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν ήδη αναχαιτίσει επιτυχώς ιρανικές επιθέσεις.

Όμως ο μόνος τρόπος να σταματήσει η απειλή είναι να καταστραφούν οι πύραυλοι στην πηγή τους, στις αποθήκες όπου φυλάσσονται ή στους εκτοξευτές από τους οποίους εκτοξεύονται. Οι ΗΠΑ ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό.

Λάβαμε την απόφαση να αποδεχθούμε το αίτημα αυτό, προκειμένου να αποτραπεί το Ιράν από το να εκτοξεύει πυραύλους σε ολόκληρη την περιοχή, να σκοτώνει αθώους αμάχους, να θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές και να πλήττει χώρες που δεν έχουν εμπλακεί».





Σύμφωνα με εκτίμηση του Sky News πρόκειται για πρόσβαση χρήσης των στρατιωτικών βάσεων Ντιέγκο Γκαρσία και RAF Fairford. Η πρώτη βρίσκεται στο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες. Η RAF Fairford βρίσκεται στο Γκλόστερσερ της Αγγλίας, λίγα μίλια βόρεια της πόλης Σουίντον.