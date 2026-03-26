Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές έχουν κινητοποιηθεί για πιθανή χερσαία επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε στρατιωτική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim την Πέμπτη.

Η πηγή χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αυτό «ιστορική τρέλα» εκ μέρους των ΗΠΑ και κάνει λόγο για ένα κύμα ενθουσιασμού μεταξύ των ιρανών μαχητικών εδάφους προκειμένου να ετοιμάσουν τους Αμερικανούς που θα μπουν σε ιρανικό έδαφος σε μια «ιστορική κόλαση».

Η πηγή σημείωσε ότι εκτός από τους μαχητές για χερσαίες μάχες, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια μαζική εισροή αιτημάτων από Ιρανούς νέους προς τα κέντρα της Μπασίτζ, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και τον Στρατό για να συμμετάσχουν επίσης σε αυτή τη μάχη.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής. Δεν πειράζει. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την στρατηγική αυτοκτονία τους όσο και για το Στενό να παραμείνει κλειστό», πρόσθεσε η στρατιωτική πηγή.

Πηγή: cnn.gr