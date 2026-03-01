Σε ετοιμότητα παραμένει η Κυπριακή Δημοκρατία μετά τη δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένο Βασίλειο περί εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν προς τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, με τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννης Αντωνίου να ξεκαθαρίζει ότι επρόκειτο για εσφαλμένη αναφορά, η οποία διορθώθηκε άμεσα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι έγινε μία εσφαλμένη δήλωση από πλευράς Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, μόλις ο ίδιος το είχε αντιληφθεί ότι ανέφερε την Κύπρο, έσπευσε να ανασκευάσει, αν έχετε προσέξει στο αμέσως επόμενο λεπτό, υποστηρίζει ότι δεν έχουμε ένδειξη ότι είναι για την Κύπρο».

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει το γεγονός ότι «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αισθάνθηκε την ανάγκη να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί». Την ίδια ώρα, τόνισε πως «παραμένουμε σε ετοιμότητα» και ότι «έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφάλειας».

Διευκρίνισε ότι η αναβάθμιση των μέτρων ξεκίνησε από χθες, σημειώνοντας πως «είχε λεχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η αναβαθμίση των υπηρεσιών, δηλαδή σε επίπεδο επιτελικού μηχανισμού να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ανάγκη». Όπως υπογράμμισε, «για εμάς το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, το πληθυσμό των υποδομών».

Σε ό,τι αφορά τις Βρετανικές Βάσεις, ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως «από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας λαμβάνονται τα μέτρα από τις υπηρεσίες. Από εκεί πέρα όμως, σε επίπεδο Ινωμένου Βασιλείου, σε ό,τι αφορά τις Βρετανικές βάσεις, υπάρχει η δημόσια δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού χθες. Το επανέλαβαν και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες. Επαναβεβαιώθηκε και σήμερα ότι οι Βρετανικές βάσεις δεν συμμετάσχουν σε αυτήν την επιχείρηση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε εμείς, διότι αυτόν υπαγορεύει η θέση των Βρετανών».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τις βάσεις», επισημαίνοντας πως «η Κυπριακή Δημοκρατία επιτηρεί τις δικές της εγκαταστάσεις, τις δικές της κρίσιμες υποδομές, για να είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσουμε οποιοσδήποτε αιτηντικές απειλές και κινδύνους». Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «Επί του παρόντος δεν έχουμε εντύξεις ότι η Κύπρος αποτελεί στόχο, όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε, σε συνεργασία με άλλα κράτη με τα οποία έχουμε συνέργειες, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά αυτήν την κατάσταση».

Απευθυνόμενος προς τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, σημείωσε ότι «ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Θα πρέπει οτιδήποτε λέγεται και μεταδίδεται, να στηρίζεται σε επίσημη πληροφόρηση από επίσημες πηγές, διότι αυτήν τη στιγμή διακυνούνται πάρα πολλές πληροφορίες που δεν ανταποκριθούν στην πραγματικότητα». Και πρόσθεσε: «Σε περιπτώσεις πολέμων το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Είναι μια κλασική αναφορά. Θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το κράτος διατυπώνει τις θέσεις που οφείλει εναντίον του κόσμου για μια σωστή ενημέρωση. Υπάρχουν οι επίσημες πηγές, τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας. Εμείς θέλουμε να είμαστε σωστοί με τον κόσμο. Να δουλέμε την πραγματικότητα για το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια δύσκολη κατάσταση να διαχειριστούμε. Όμως οι υπηρεσίες της δημοκρατίας είναι σε ετοιμότητα στο μέτρο του δυνατού. Να δούμε πώς μπορούμε δυναιτικούς κινδύνους να τους αντιμετωπίσουμε».

Αναφερόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, εξήγησε ότι «ο στόχος ήταν να ανημεριθεί ο Πρόεδρος και η πολιτική ηγεσία για αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Οι συναρμόδιοι υπουργοί ανέφεραν τα δεδομένα, ο καθένας για το δικό της δικής του αρμοδιότητας. Τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίσουμε. Το βαθμό εντοιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Και τις επαφές που έχει ο κάθε υπουργός με τον ομολόγο τους σε άλλες χώρες. Για να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Πώς διαχειριζόμαστε με αυτήν την κατάσταση. Πάντοτε και σε συνεργασία με χώρες με τις οποίες διατηρούμε ειδικές σχέσεις σε θέματα ασφάλειας».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι «είχε συγκληθεί νωρίτερα σήμερα τα πόδια του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών για να δουν πώς μπορούν να αναστοπίσουν την κατάσταση για το τι υπάρχει επί του εδάφους», σημειώνοντας ότι «σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή, μια ενιαία γραμμή». Όπως είπε, «η προσπάθεια δεν είναι στο να διαμορφωθεί έναν κοινόν κείμενο πολιτικό θέσιο. Αλλά να δουν κάθε χώρα πώς μπορεί να συνεργαστεί με την άλλη σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε. Για να δούμε ζητήματα που προέκυψουν στην πορεία ανθρωπιστικής υφής κατά κύριον λόγου». Διευκρίνισε επίσης ότι «αυτήν τη στιγμή εμείς δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία».

Σε ό,τι αφορά τους Κύπριους που βρίσκονται σε χώρες της περιοχής, δήλωσε: «Από την ενημέρωση που έγινε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και τη πληροφόρηση που έχουμε και τα αιτήματα που έχουμε δεχτεί, κυμπαίνονται από 400 μέχρι 600 άτομα οι Κύπροι που είναι σε διάφορες χώρες. Κατά κύριο λόγο σε διάφορες χώρες του Περσίδου κόρπου, του Αραβικού κόρπου».

Όπως εξήγησε, «είμαστε σε επικοινωνία μαζί τώρα για να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δύσκολο διότι αυτή τη στιγμή να αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τις χώρες του κόρπου, τα αεροδρόμια είναι κλειστά και δεν υπάρχουν άλλες ανθρωπολόγια, δεν υπάρχει συνδεσιμότητα αυτή τη στιγμή για να έρθουμε μέσω άλλης προέλευσης, άλλης χώρας». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, είναι εντάξει, είναι καλά στην υγεία τους και με κάθε τρόπο οι διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας θα συνεδράμουν την προσπάθεια».

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι «οι υπηρεσίες της Δημοκρατίας είναι δίπλα τους. Με κάθε τρόπο θα προσπαθήσουμε το συντομότερο δυνατόν με την πρώτη ευκαιρία να επαναπατριστούν».