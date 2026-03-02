Αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας γνωστοποίησε ότι μετά την κατάπτωση drone στη Βάση Ακρωτηρίου, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα που αφορούν τη λειτουργία σχολικών μονάδων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή Πρωτοσέλιδο, προληπτικά και μόνο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Τραχώνι και στην Επισκοπή. Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσουν σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.

Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που μαθητές έχουν ήδη μεταβεί στις σχολικές μονάδες, διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής επιστροφή τους στις οικίες τους ή, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, η παραμονή τους στους σχολικούς χώρους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης:

ΠτΔ: Δεν μετέχουμε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

Ακρωτήρι:«Ακούστηκε έκρηξη και μετα απογειώθηκαν αεροσκάφη»-Εκκενώθηκαν οικίες

Επίθεση με drone Ακρωτήρι: Δεν υπάρχουν θύματα - Τι αναφέρει το βρετανικό ΥΠΑΜ