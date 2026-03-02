Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο του μήνυμα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, σημειώνει.

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι υπό το φως των γεγονότων επέλεξε να ενημερώσει απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, προσθέτει.

«Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση», προσθέτει.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών, αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι, «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα», προσθέτει.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Ακρωτήρι:«Ακούστηκε έκρηξη και μετα απογειώθηκαν αεροσκάφη»-Εκκενώθηκαν οικίες

Επίθεση με drone Ακρωτήρι: Δεν υπάρχουν θύματα - Τι αναφέρει το βρετανικό ΥΠΑΜ