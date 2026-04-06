Με ταχύτητα φωτός τρέχουν οι εξελίξεις γύρω από τις δημόσιες καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη για το φερόμενο περιστατικό βιασμού της τότε ανήλικης Σάντυ, καθώς και για τη φερόμενη Αδελφότητα με μέλη πρώην δικαστές και πολιτικά πρόσωπα.

Νέο πακέτο 150 και πλέον μηνυμάτων το οποίο φέρνει στο φως η εφημερίδα Φιλελεύθερος, έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια περί Αδελφότητας με πλοκάμια από την Κύπρο στη Ελλάδα.

Τα μηνύματα μάλιστα φαίνεται να αποκαλύπτουν πως πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν υψηλές θέσεις φαίνονται να εμπλέκονται σε περίεργες οικονομικές δοσοληψίες και παρεμβάσεις σε δικαστικές διαδικασίες.

Στους ανακριτές η Σάντυ

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με την λεγόμενη «Σάντη» πρόσωπο κλειδί για την υπόθεση ώστε η ίδια να προσέλθει και να καταθέσει τα στοιχεία που φέρεται να έχει στην κατοχή της για την υπόθεση.

Βάση των ίδιων πληροφοριών η λεγόμενη «Σάντυ» είχε κληθεί και την περασμένη βδομάδα για κατάθεση αλλά και σήμερα, δίδοντας τους δικούς της συγκεκριμένους ισχυρισμούς για την υπόθεση και τα φερόμενα μηνύματα που διέρρευσαν.

Ο δικηγόρος της λεγόμενης Σάντυ, μετά την πολύωρη κατάθεση που είχε δώσει το περασμένο Σάββατο, κλήθηκε να προσέλθει εκ νέου ενώπιον των ανακριτών στο ΤΑΕ Αρχηγείου, ώστε να παραδώσει το Usb με τα χιλιάδες μηνύματα που του είχε παραδώσει η πελάτισσα του.

«Το 2020 περίπου άρχισε να μου δίνει, διότι δεν μου τα έδωσε όλα μαζί τα μηνύματα, μου τα έδινε σταδιακά. Άρχισε να μου δίνει αυτά τα SMS. Όταν μου έδωσε αυτά τα στοιχεία, η ίδια επέμενε και επιμένει) ότι δεν ήθελε καν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της. Όμως, η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο, τον κύριο Χριστοδούλου», ανέφερε ο Νίκος Κληρίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο πέραν των 90% των μηνυμάτων δεν αφορούν θέματα παιδεραστίας αλλά, θέματα περί Αδελφότητος, περί πολιτικών προσώπων και θεσμικών οργάνων που προβαίνουν σε πολιτικά εγκληματικές ενέργειες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα όπως αναφέρει στην αρχή υποτίμησε την αξιοπιστία της πελάτιδος του καθώς εκείνη τον προσέγγισε με ψεύτικο προφίλ.

‘Όπως είπε, «με είχε πλησιάσει το 2019 αλλά μου έστελνε κάποια σποραδικά μηνύματα χωρίς να γνωρίζω ποια είναι και μετά κλονίστηκε ακόμα περισσότερο η εμπιστοσύνη μου, διότι προσπάθησε να με πλησιάσει παρουσιάζοντας δήθεν τον εαυτό της σαν μια ωραία κοπέλα που ήθελε να με φλερτάρει».

Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο Τρίτη (7/4) αναμένεται να παρουσιαστεί για ακόμη μια φορά ενώπιον των ανακριτών ο Μάκαριος Δρουσιώτης, ώστε να καταθέσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Την ίδια ώρα σε πλήρη διάψευση των καταγγελιών που τον αφορούν προχώρησε ο Μορφάκης Σολομωνίδης, υποστηρίζοντας ότι, οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη περί τοποθέτησης κοριών στο γραφείο τότε Γενικού Εισαγγελέα για χάρη του δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου είναι ψευδείς και τα μηνύματα μεταξύ τους κατασκευασμένα.

« Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είτε να ανησυχώ αλλά για το οποίο θα πρέπει να δικαιολογηθώ. Σημασία έχει ότι είναι όλα προϊόν φωτομοντάζ. Είναι όλα προϊόν καταρτισμού και κυκλοφορίας ψευδών ειδήσεων. Μπορούν να διαπιστωθούν με έναν απλό έλεγχο όλα αυτά», τόνισε ο Μορφάκης Σολομωνίδης.

Η θέση του αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕΚ είναι ότι ουδέποτε γνώρισε τον δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου, ούτε και την λεγόμενη Σάντυ, ενώ όπως ανέφερε δεν έχει ιδέα ποιοι ήταν οι Ροδόσταυροι.

