Σε επαφή ήρθε την περασμένη εβδομάδα στην Αστυνομία, η «Σάντυ», η οποία σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα SMS-screenshots που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης δεν είναι αυθεντικά, παρουσιάζοντας μάλιστα τη δική της εκδοχή για τον τρόπο δημιουργίας τους. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι γνωρίζει τον πρώην δικαστικό, ωστόσο εξέφρασε απροθυμία να καταθέσει επίσημα.

Σύμφωνα με τις ιδιες πληροφορίες οι ανακριτές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς της, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να έγιναν υπό πίεση λόγω της δημοσιότητας, και προσανατολίζονται στην εκ νέου κλήση της για διευκρινίσεις.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της, Νίκος Κληρίδης, ετοιμάζεται να παραδώσει στις αρχές υλικό με περίπου 1.000 μηνύματα που είχε λάβει από την ίδια το 2019, προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με την Αστυνομία να αναμένει περαιτέρω καταθέσεις και στοιχεία.



Σημειώνεται πως η Αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει προβει σε επίσημες δηλώσεις για το αν η «Σάντυ» και δηλώνει πως δεν γνωρίζει να έγινε οποιαδήποτε επαφή.



Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, αναφερόμενος το πρωί στο Σίγμα στην υπόθεση της «Σάντυ» και τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη, υποστήριξε ότι πρόκειται για υπόθεση που ξεκινά από το 2019, όταν ο ίδιος είχε θέσει ζητήματα διαπλοκής μεταξύ δικαστικών και τραπεζικών κύκλων. Όπως ανέφερε, η γυναίκα επικοινώνησε μαζί του αρχικά μέσω ψεύτικων προφίλ και στη συνέχεια του παρέδωσε σειρά σοβαρών στοιχείων, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή της, γεγονός που οδήγησε τελικά στη φυγάδευσή της στο εξωτερικό. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν παρέδωσε το υλικό στον Δρουσιώτη, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία δόθηκαν στις αρχές, ενώ τόνισε ότι η υπόθεση πλήττει σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και χρήζει άμεσης διερεύνησης.



Από την πλευρά του, ο Μορφάκης Σολομωνίδης διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τα επίμαχα στοιχεία ως κατασκευασμένα και κάνοντας λόγο για ψευδείς ειδήσεις και στοχοποίησή του ενόψει εκλογών. Όπως είπε, προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές, παρέδωσε το κινητό του για δικανικό έλεγχο και προχώρησε σε άρση απορρήτου των επικοινωνιών του, τονίζοντας ότι η αλήθεια θα αποδειχθεί μέσω τεχνικής διερεύνησης. Παράλληλα, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή οργανώσεις όπως η Μασονία, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις αρχές και εκτιμώντας ότι σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα.





