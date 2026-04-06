Σε πλήρη διάψευση των καταγγελιών που τον αφορούν προχώρησε ο Μορφάκης Σολομωνίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, υποστηρίζοντας ότι τα επίμαχα στοιχεία είναι κατασκευασμένα και κάνοντας λόγο για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για τις αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη μέσω τρίτων και από την πρώτη στιγμή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι προχώρησε ο ίδιος σε καταγγελία τόσο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης όσο και προς την Αστυνομία, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο κ. Σολομωνίδης τόνισε ότι με δική του πρωτοβουλία προχώρησε σε οικειοθελή άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του, ενώ παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο και την κάρτα SIM στο ΤΑΕ Λευκωσίας για δικανικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συσκευή του έχει ήδη επιστραφεί, με τις αρχές να επεξεργάζονται τα δεδομένα και το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.



«Η πρωτογενής μαρτυρία είναι τα ίδια τα κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα τους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και διαγραμμένα στοιχεία μπορούν να ανακτηθούν από τα αρμόδια συστήματα.

Σε ό,τι αφορά τα επίμαχα μηνύματα, υποστήριξε ότι «είναι όλα προϊόν φωτομοντάζ» και πως μπορούν εύκολα να διαψευστούν μέσω τεχνικού ελέγχου. Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για στοχοποίησή του ενόψει εκλογών, σημειώνοντας ότι πλήττεται τόσο ο ίδιος όσο και η ΕΔΕΚ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ούτε τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου, ούτε τη λεγόμενη «Σάντη», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με οργανώσεις όπως οι Ροδόσταυροι ή η Μασονία.



«Πέραν του κόμματος της ΕΔΕΚ δεν είμαι σε καμία αλλή Μασονία», είπε προσθέτοντας πως όλα αυτά είναι και γελία.

Καταλήγοντας, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αρχές και ανέφερε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας μόλις ολοκληρωθεί, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να γίνει εντός των επόμενων ημερών.



