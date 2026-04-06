Σε πολιτικής έντασης, μόλις μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές, οι καταγγελίες και οι ισχυρισμοί που δημοσιοποίησε ο Μακάριος Δρουσιώτης συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε, μεταξύ άλλων, το όνομα του υποψήφιου βουλευτή με το Άλμα και τέως ευρωβουλευτή, Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» δίνοντας τη δική του εκδοχή για την υπόθεση.

Ο κ. Παπαδάκης ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι απέρριψε τους ισχυρισμούς που τον αφορούν, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κατηγορία εις βάρος του. Όπως ανέφερε, το αφήγημα που επιχειρεί να δομηθεί τον εμφανίζει να διατηρεί σχέσεις και να εξυπηρετεί συγκεκριμένο δικαστή, πρόσωπο το οποίο –όπως υπογράμμισε– δεν έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε φερόμενα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, χαρακτηρίζοντάς τα «ψευδή και ανόητα», σημειώνοντας ότι του αποδίδονται εκφράσεις όπως «αδελφικός φίλος» ή «άρχοντας», τις οποίες, όπως είπε, δεν χρησιμοποιεί.

Κατήγγειλε, παράλληλα, έλλειψη βασικών κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε κλήθηκε να δώσει τη δική του θέση πριν από τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών. «Ένας ερευνητής δημοσιογράφος οφείλει να ζητά και τη θέση του άλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η παράλειψη αυτή ενισχύει την υποψία σκοπιμότητας.

Ο ίδιος δήλωσε βέβαιος για τη θέση του, σημειώνοντας πως προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για να αποδείξει την αλήθεια. Όπως εξήγησε, απευθύνθηκε στη Cyta ζητώντας άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, ενώ σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του διόρισε ανεξάρτητους δικανικούς εμπειρογνώμονες. Μάλιστα, κάλεσε δημόσια τον Μακάριο Δρουσιώτη να ορίσουν από κοινού εμπειρογνώμονα και να εξεταστούν οι συσκευές τους, ώστε –όπως είπε– «να λάμψει η αλήθεια». Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι ο ίδιος έχει ήδη παραδώσει τις δικές του συσκευές για έλεγχο και αναμένει τα αποτελέσματα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αντί αυτού ο κύριος Δρουσιώτης συνέχισε να κάνει τον Cowboy και να ανεβάζει διάφορες ανοησίες μέσα στα social media τη στιγμή που εγώ παρέδωσα τις τηλεφωνικές μου συσκευές για δικανικό έλεγχο από τον εμπειρογνώμονα και αναμένω εντός των επόμενων ημερών τα τελικά αποτελέσματα».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο γεγονός ότι προσέφυγε στην Αστυνομία όχι ως απαντών στους ισχυρισμούς, αλλά ως καταγγέλλων. Όπως είπε, υπέβαλε καταγγελία εναντίον του κ. Δρουσιώτη για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και πλαστών εγγράφων, ζητώντας ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης. «Δεν μπορεί ο καθένας να σπιλώνει προσωπικότητες και συνειδήσεις», ανέφερε, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον χρόνο που –όπως είπε– έχει ήδη παρέλθει χωρίς εξελίξεις.

Ο κ. Παπαδάκης επέμεινε ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ούτε με τον αναφερόμενο δικαστή ούτε με πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, τονίζοντας ότι «δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου». Παράλληλα, έθεσε ευρύτερα ζητήματα εμπιστοσύνης στους θεσμούς, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν εις βάθος όλες τις πτυχές των καταγγελιών. «Δεν θα ανεχτώ να κάνει προεκλογική εκστρατεία πάνω στην πλάτη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο ειδικός σε θέματα διαδικτύου, Ντίνος Παστός, ο οποίος επιχείρησε να αποτιμήσει την αξιοπιστία του υλικού που έχει δημοσιοποιηθεί. Ξεκαθάρισε εξαρχής ότι δεν αποδίδει πλαστογραφία στον κ. Δρουσιώτη, ωστόσο εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη φύση των στοιχείων που παρουσιάζονται.

Όπως ανέφερε, φωτογραφίες με μετρητά που εμφανίζονται ως τεκμήρια δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, εφόσον ενδέχεται να προέρχονται από το διαδίκτυο και όχι από πρωτογενή πηγή. Αντίστοιχα, για το έγγραφο που παρουσιάστηκε ως τραπεζικό statement, σημείωσε ότι δεν φέρει τα χαρακτηριστικά επίσημου τραπεζικού εγγράφου, κάνοντας λόγο για «πρόχειρη μορφή» που θυμίζει αρχείο Excel και περιλαμβάνει ακόμη και αριθμητικές ανακρίβειες.

Ο κ. Παστός εξήγησε ότι τέτοιου είδους screenshots δεν αποτελούν πρωτογενή αποδεικτικά στοιχεία, αλλά παράγωγα που μπορούν εύκολα να αλλοιωθούν ή να δημιουργηθούν. Τόνισε ότι για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, απαιτείται πρόσβαση στο αυθεντικό υλικό, δηλαδή στις αρχικές συσκευές και στα πρωτογενή δεδομένα, μέσω εξειδικευμένων δικανικών ελέγχων.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι εφικτή η αλλοίωση ή κατασκευή ψηφιακών μηνυμάτων, σημείωσε ότι στη σύγχρονη εποχή οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορούν να αμφισβητηθούν σχετικά εύκολα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι χωρίς πλήρη εξέταση των δεδομένων δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τη γνησιότητά τους.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να διατυπώνουν αντικρουόμενες θέσεις και την ευθύνη πλέον να μεταφέρεται στις διωκτικές και δικαστικές αρχές, που καλούνται να διαλευκάνουν μια υπόθεση με σοβαρές πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις.

