Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, τοποθετήθηκε για τις αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και την υπόθεση της «Σάντυ», η οποία φέρεται να φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό με τη βοήθεια πρεσβείας, επικαλούμενη κίνδυνο για τη ζωή της.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση χρονολογείται από το 2019, περίοδο κατά την οποία ο ίδιος είχε προβεί σε δημόσιες παρεμβάσεις για ζητήματα διαπλοκής μεταξύ δικαστικών και τραπεζικών κύκλων, θέτοντας και θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι δέχθηκε προσεγγίσεις από διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία, όπως είπε, πίστευε ότι ο ίδιος πολεμά τη διαφθορά.

Ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι η «Σάντυ» επικοινώνησε αρχικά μαζί του μέσω ψεύτικων προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστέλλοντας συγκεχυμένα μηνύματα και καταγγελίες, τις οποίες αρχικά δεν έλαβε σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, όπως είπε, σε μεταγενέστερο στάδιο άρχισε να του παραδίδει σταδιακά σειρά μηνυμάτων και στοιχείων, τα οποία χαρακτήρισε «πολύ σοβαρά».



Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα φοβόταν να καταγγείλει επισήμως την υπόθεση στις αρχές, επικαλούμενη κίνδυνο για τη ζωή της. Τελικά, όπως ανέφερε, με τη βοήθεια προσώπου από το εξωτερικό, δημοσιογράφου που ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς, και μέσω πρεσβείας, διευκολύνθηκε η αναχώρησή της από την Κύπρο, με προορισμό τη Γερμανία, όπου παρέμεινε για χρόνια.

Αναφορικά με τα στοιχεία που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, ο κ. Κληρίδης διευκρίνισε ότι δεν τα είχε δώσει ο ίδιος στον Μακάριο Δρουσιώτη, ενώ σημείωσε ότι τα μηνύματα που είχε στη διάθεσή του ήταν πολυάριθμα και παραδόθηκαν τελικά στις αρχές.

Εξηγώντας γιατί δεν προχώρησε νωρίτερα σε επίσημη καταγγελία, υποστήριξε ότι δεν είχε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ενώ επισήμανε ότι τα πρόσωπα που ενδεχομένως θίγονταν από τις καταγγελίες κατείχαν τότε θεσμικές θέσεις. Τόνισε, επίσης, ότι είχε εισηγηθεί τα στοιχεία να εξεταστούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά τους.

Ο ίδιος απέφυγε να εκφράσει άποψη για το κατά πόσο τα επίμαχα μηνύματα είναι γνήσια ή κατασκευασμένα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από ειδικούς. Κατέληξε, πάντως, ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, καλώντας σε άμεση και εις βάθος διερεύνηση.



