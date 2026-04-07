Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon αποσύρθηκε από την Κύπρο σε λιμάνι της Μεσογείου λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα παροχής νερού.



Υπενθυμίζεται ότι είχε αναπτυχθεί για την ενίσχυση της άμυνας της βάσης στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, μετά την επίθεση με drone στη βάση.

Η εξέλιξη μειώνει προσωρινά την επιχειρησιακή παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Τι αναφέρει η βρετανική κυβέρνηση



Το αντιτορπιλικό τύπου 45 του Βασιλικού Ναυτικού θα εξακολουθεί να μπορεί να αποπλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα «εάν απαιτηθεί», δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Το HMS Dragon πραγματοποιεί μια τακτική στάση εφοδιαστικής και μια σύντομη περίοδο συντήρησης στην ανατολική Μεσόγειο, επιτρέποντας στο πλοίο να παραλάβει εφόδια, να βελτιστοποιήσει τα συστήματα και να πραγματοποιήσει συντήρηση», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το HMS Dragon θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ικανό να πλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν χρειαστεί.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να διατηρεί μια ισχυρή και πολυεπίπεδη αμυντική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, συνεργαζόμενο σε συντονισμό με τους συμμάχους.

«Αυτό περιλαμβάνει αεροσκάφη Typhoon και F-35, ελικόπτερα Wildcat και Merlin, καθώς και προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και αντιαεροπορικής άμυνας».

Το τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη



Την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να υποχωρήσει από την απειλή του να εξαλείψει «έναν ολόκληρο πολιτισμό», καθώς πλησιάζει η προθεσμία του για το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε στην Τεχεράνη μέχρι τις 3 π.μ. την Τετάρτη, ώρα Κύπρου, προθεσμία για να τερματίσει τον αποκλεισμό του στενού ή να αντιμετωπίσει την εξάλειψή του.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε για άλλη μια φορά ότι η έμφαση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στην «αποκλιμάκωση» και σε μια «διαπραγματευτική διευθέτηση» για την περιοχή, αλλά ο κ. Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του και η εκστρατεία βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ συνεχίστηκε.

Γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social, είπε: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά».





Πηγή: Ναυτεμπορική