O Aμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει δραματικά την πίεση προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι «ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, άφησε ανοιχτό και παράθυρο αποκλιμάκωσης, λέγοντας πως μέχρι την προθεσμία του μπορεί να συμβεί κάτι «επαναστατικά θαυμάσιο». Σύμφωνα με Reuters και AP, η προθεσμία που έχει θέσει η Ουάσιγκτον λήγει στις 03:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης ώρα Κύπρου.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, τον κομβικό εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, με την αμερικανική πλευρά να επιμένει ότι δεν αλλάζει η στρατηγική της.

Από τη Βουδαπέστη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει και άλλα μέσα που «μέχρι στιγμής δεν έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει», προσθέτοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ έχουν «θεμελιωδώς» ολοκληρώσει τους στρατιωτικούς τους στόχους στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε γέφυρα στην Κασάν, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους Ιρανούς να μην χρησιμοποιούν τρένα «για τη δική τους ασφάλεια».

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ, ενώ χώρες του Κόλπου ανέφεραν νυχτερινά πλήγματα, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η κρίση εισέρχεται σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση.