Με έντονο ύφος αντέδρασε ο Μακάριος Δρουσιώτης στη διαρροή ότι η «Σάντυ» υποστήριξε ότι τα επίμαχα SMS-screenshots που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μακάριος Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι αρχικά «διέρρευσε» η πληροφορία πως η «Σάντυ» φέρεται να δήλωσε ότι τα μηνύματα είναι πλαστά, κάνοντας λόγο για «τροφή για τίτλο».

Επικρίνει τη στάση που αποδίδεται στην Αστυνομία, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια παρουσιάστηκε επιφυλακτικότητα ως προς τους ίδιους ισχυρισμούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έγιναν υπό πίεση ή πανικό.

Τονίζει ότι «ούτε η KGB δεν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σενάριο», κάνοντας λόγο για «παιχνίδια εντυπώσεων και αντιπερισπασμού που δίνουν τροφή στα διάφορα τρολ».

Καταλήγοντας, εκφράζει τη θέση ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να αλλάξουν την ουσία της υπόθεσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν σώζεται με αυτά η παρτίδα».

