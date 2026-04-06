Έντονα αντέδρασε ο υποψήφιος με το ΑΛΜΑ, Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X επανέρχεται στα όσα του αποδίδονται από τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, θέτωντας ερωτήματα για τη στάση της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «όσοι εκπροσωπούν το σύστημα ένθεν και ένθεν κάνουν λάθος αν θεωρούν ότι μπορούν να τον υποτιμούν, σημειώνοντας πως στην περίπτωση της Άννυ Αλεξούι εκδόθηκαν 12 εντάλματα σύλληψης και διερωτάται γιατί δεν έχει συμβεί το ίδιο για τους Δρουσιώτη και Κληρίδη».

Διαβάστε επίσης: Mίλησε η «Σάντυ»:Αμφισβητεί τη γνησιότητα των SMS - Σκεπτικισμός από Αστυνομία