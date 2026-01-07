Με φόντο τη Λευκωσία, την τελευταία υπό κατοχή πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Κύπρος άνοιξε το βράδυ τον κύκλο της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας μηνύματα μνήμης, ενότητας και ειρήνης μέσα από μια τελετή υψηλού συμβολισμού και έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Πολιτική, ιστορία και πολιτισμός συνυφάνθηκαν σε μια σκηνική αφήγηση που ανέδειξε την ευρωπαϊκή ταυτότητα του νησιού και τη διαχρονική του θέση ως γέφυρα πολιτισμών

Στη σκηνή βρέθηκαν περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και δημιουργοί, από διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικά πεδία, οι οποίοι μέσα από μια ενιαία αφήγηση ανέδειξαν τον κυπριακό πολιτισμό, τη συλλογική μνήμη, το παρόν αλλά και το μέλλον που η Κύπρος και ο λαός της οραματίζονται — ένα μέλλον ειρήνης, επανένωσης και συνύπαρξης.

Η τελετή ξεκίνησε με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού που παρουσίαζε τους ιστορικούς σταθμούς που οδήγησαν στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ύμνου της Ευρώπης, σε ερμηνεία της σοπράνο Μαρίζας Αναστασιάδη, με τη συνοδεία τμήματος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Μετά τους επίσημους χαιρετισμούς της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβαν η τέχνη και ο πολιτισμός.

Το πρώτο μέρος της καλλιτεχνικής παράστασης, με τίτλο «Μνήμη», ξεδιπλώθηκε μέσα από ποίηση, μουσική και εικαστικές παρεμβάσεις. Υπό την απαγγελία της «Κυπριακής Ραψωδίας» του Τεύκρου Ανθία και με τη ζωντανή μουσική συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, ο γλύπτης Νίκος Κουρούσιης παρουσίασε επί σκηνής το έργο του που απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη, ως σύμβολο της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας του νησιού.

Ακολούθησε μια εικαστική και θεατρική αναδρομή σε κομβικούς σταθμούς της κυπριακής ιστορίας, από την αρχαιότητα μέχρι και την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την παρουσίαση ειδωλίων και συμβολικών εικόνων.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή κατά την οποία, με την απαγγελία του ποιήματος «Τουρκική εισβολή ΙΙ» του Κώστα Μόντη, εμφανίστηκε στη σκηνή η μικρή Ιόλη, κρατώντας ένα βιβλίο. Τη συνάντησή της επί σκηνής σημάδεψε η παρουσία της εγκλωβισμένης δασκάλας Ελένης Φωκά.

Στη συνέχεια, η Amalgamation Choir, υπό τη διεύθυνση της Βασιλικής Αναστασίου, παρουσίασε μια πολυφωνική ερμηνεία παραδοσιακών τραγουδιών, με τη λέξη «ειρήνη» να αντηχεί σε διαφορετικές γλώσσες.

Το τελετή ολοκληρώθηκε με την απαγγελία του ποιήματος «Ε άδρωπε» του Κυριάκου Καρνέρα από τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ενώ η τελετή έκλεισε με τη μικρή Ιόλη να απευθύνει συμβολικά μηνύματα ελπίδας, αφήνοντας το κοινό με μια εικόνα προσδοκίας και πίστης στο μέλλον.