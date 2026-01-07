Η Κύπρος ξεκινά την Προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο «να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των θεσμών, μεταξύ φιλοδοξίας και υλοποίησης, και μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της», δήλωσε την Τετάρτη η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, κατά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ στη Λευκωσία.

Μιλώντας στην εκδήλωση, η κα Ραουνά ανέφερε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ «με απέραντη υπερηφάνεια και βαθύ αίσθημα ευθύνης», σημειώνοντας ότι, παρότι η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί, φέρει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ψυχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που απαιτεί «ενότητα, ανθεκτικότητα, τόλμη και εμπιστοσύνη στο κοινό μας μέλλον».

Αναφερόμενη στη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, η Υφυπουργός είπε ότι το νησί, ευρισκόμενο στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει διαχρονικά αποτελέσει σημείο συνάντησης λαών, πολιτισμών και ιδεών και σήμερα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, καθώς και ως «φάρος της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο». Η βιωματική αυτή εμπειρία, ανέφερε, διαμορφώνει την Κυπριακή Προεδρία, η οποία εδράζεται στον διάλογο και τη συνεργασία, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην οικοδόμηση γεφυρών.

Η κα Ραούνα σημείωσε ότι η έναρξη της Προεδρίας μέσω του πολιτισμού ήταν συνειδητή επιλογή, τονίζοντας ότι «ο πολιτισμός είναι η κοινή μας γλώσσα», που συνδέει τα έθνη, ενώνει τους πολίτες και ενισχύει το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στη Λευκωσία, την οποία χαρακτήρισε «τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης» και «νοτιοανατολικότερο σύνορο της Ένωσης», η κα Ραούνα ανέφερε ότι «απόψε, η καρδιά της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης χτυπά πιο δυνατά στην Κύπρο».