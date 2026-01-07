Ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία απέδωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντάς τη «πολύ ουσιαστική στιγμή» τόσο για την Ουκρανία όσο και για την ίδια την Ευρώπη.

Σε χαιρετισμό του στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Ουκρανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι παραμένει διαιρεμένη, αποτελεί πλήρες και ισότιμο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας –όπως είπε– ισχυρό μήνυμα για το τι πραγματικά σημαίνει η ευρωπαϊκή ιδέα.



Ο κ. Ζελένκσι είπε κατά τηνβ έναρξη της ομιλίας του ότι η Ουκρανία σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου για να προσθέσει πως θα πρέπει να γίνει σεβαστή και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Η Ευρώπη είναι ένα κοινό σπίτι στο οποίο κάθε χώρα, μικρή ή μεγάλη, έχει ίση φωνή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό ακριβώς είναι που καθιστά την Ευρώπη παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης.

Ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον στόχο για ταυτόχρονο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Όπως είπε, πρόκειται για «ισχυρή και θετική φιλοδοξία», για την οποία η Λευκωσία έχει ήδη τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος στάθηκε στη σημασία της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού μηχανισμού που θα ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας χωρίς να δημιουργεί νέες δυσκολίες ή υπερβολικές απαιτήσεις.

Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές προσπάθειες, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε νέα φάση έντασης, με τη συμμετοχή της ΕΕ, των ΗΠΑ και των χωρών του συνασπισμού των προθύμων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί εντός της Κυπριακής Προεδρίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενταθεί η πίεση προς τη Ρωσία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις κυρώσεις κατά της Μόσχας, τονίζοντας ότι κάθε απώλεια εσόδων για τη Ρωσία περιορίζει τη δυνατότητά της να συνεχίσει την επιθετικότητα, ενώ χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος Ζελένσκι ευχήθηκε επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι επόμενοι μήνες μπορούν να καταστήσουν την Ευρώπη ισχυρότερη και ασφαλέστερη, επαναλαμβάνοντας ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγγυήσεις ειρήνης για ολόκληρη την ήπειρο.