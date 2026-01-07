Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα και τους πολίτες της, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στον χαιρετισμό του στην επίσημη εκδήλωση έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος, ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, «πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».

Επίσης ανέφερε ότι για αυτή την Ευρώπη θα εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία εξ ονόματος των 27 κρατών-μελών και των 450 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, σημειώνοντας ότι όσο πιο ενωμένη, αξιόπιστη και εξωστρεφής είναι η Ένωση, τόσο περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική θα προσφέρει στους πολίτες της, με τελικό στόχο «περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περισσότερη Ευρώπη μέσα από μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή προς τον κόσμο».

Ο Πρόεδρος εξέφρασε τη χαρά του για την υποδοχή των προσκεκλημένων της τελετής στο «νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης».

«Εδώ, στην τελευταία υπό κατοχή πρωτεύουσα της Ηπείρου μας. Σε μια πόλη, που ενσαρκώνει το διακύβευμα της Ειρήνης, της Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», ανέφερε.

Εξέφρασε επίσης αισθήματα περηφάνιας και ευθύνης, «γιατί η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλώς ένα θεσμικό ορόσημο. Είναι μια συλλογική, εθνική αποστολή, την οποία αναλαμβάνουμε με πλήρη επίγνωση της σημασίας της».

Έκανε λόγο για ανάληψη ευθύνης απέναντι στην Ευρώπη, του πολίτες, τα παιδιά, τις επόμενες γενιές και το μέλλον, την οποία η Κύπρος αναλαμβάνει με περηφάνεια.

«Και η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί και είναι πανέτοιμη να ηγηθεί με αποφασιστικότητα», τόνισε.

Ανέφερε ακόμα ότι το ξεκάθαρο όραμα της Κύπρου για τους επόμενους έξι μήνες, είναι να μεταφράσει το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ σε πράξη. Να συμβάλει με απολύτως θετικό τρόπο, ως έντιμος διαμεσολαβητής, στη διασφάλιση της θεσμικής συνοχής και στην προώθηση προτάσεων και πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία.

«Να οικοδομήσουμε μαζί, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, περηφάνιας και πίστης στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το Μέλλον της ΕΕ», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι πιο καθοριστικές κατακτήσεις της Ένωσης, γεννήθηκαν μέσα από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες, όπως όταν μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο ο Ρομπέρτ Σούμαν και ο Ζαν Μονέ έθεσαν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης, που διαμόρφωσαν τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την εδραίωση της Σταθερότητας, της Ασφάλειας και της Συνεργασίας.

Με αφορμή την παρουσία των Προέδρων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, τόνισε τις δραστικές, θετικές αλλαγές που επέφερε η ένταξή της Κύπρου και η συμμετοχή της στην Ένωση, σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας την οποία, και αναμφισβήτητα αναβάθμισε ουσιαστικά.

«Σημαντική θετική επίδραση είναι και η ενίσχυση της διπλωματικής και πολιτικής μας ισχύος. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος μιας ισχυρής οικογένειας 27 κρατών και σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου πολιτών, έχει ακόμα δυνατότερη φωνή, διευρύνοντας περισσότερο το διπλωματικό της αποτύπωμα», είπε.

Πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα για όλα τα Κράτη Μέλη και ειδικότερα για μια μικρή και υπό κατοχή χώρα όπως η Κύπρος, που ενώ προοδεύει, αναπτύσσεται και προχωρεί, παλεύει συνεχώς για την Ασφάλεια, την Επανένωση, την Ειρήνη.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές κρίσεις και να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλές προκλήσεις, όπως την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και, πιο πρόσφατα, την πανδημία.

Είναι σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, που η Κύπρος παρέχει και την αταλάντευτη πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική στήριξή της στην Ουκρανία, υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα.

«Μια πολιτική που όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει, θα συνεχίσει και θα ενισχυθεί κατά την Προεδρία μας, γιατί, πολύ απλά η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, τι σημαίνει πρόσφυγες, αγνοούμενοι, καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ μόνο αν είναι μαζί, ενωμένοι στην πολυμορφία τους, μοιραζόμενοι κοινές αρχές και αξίες, μπορούν όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά και να γίνουμε πρωταγωνιστές στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

«Εξάλλου, η πληθώρα και περιπλοκότητα των προκλήσεων αναδεικνύουν σαφώς την ανάγκη για Περισσότερη και Ισχυρότερη Ευρώπη», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η Κύπρος, κατανοεί βαθιά τη σημασία της ενοποιητικής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύει ουσιαστικά στην Ένωση, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει για απελευθέρωση και επανένωσή της.

Εξέφρασε ακόμα την έντονη πεποίθηση ότι το σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδειχθεί ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο ασφαλής, ακόμα πιο ενωμένη και ακόμα πιο στρατηγικά αυτόνομη.