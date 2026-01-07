Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τη Λευκωσία, έστειλε μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος και ευρωπαϊκής ενότητας κατά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, τοποθετώντας την ασφάλεια της Ουκρανίας και την επανένωση της Κύπρου στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε, χαιρετίζοντας παράλληλα την πρόθεση της Λευκωσίας να προωθήσει ταυτόχρονα το άνοιγμα διαπραγματευτικών clusters για Ουκρανία και Μολδαβία, αλλά και την υλοποίηση ενός δίκαιου και διαρκούς ειρηνευτικού πλαισίου.

Η Πρόεδρος αναγνώρισε τον ρόλο της Κύπρου ως κόμβου ανθρωπιστικής και περιφερειακής ασφάλειας, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη επίσκεψή της στο λιμάνι της Λάρνακας μαζί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου – όπως είπε – διαπιστώθηκε «η κρίσιμη συμβολή της χώρας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα». Αναφορά έκανε και στο νέο περιφερειακό κέντρο πυρόσβεσης, αλλά και στη δράση των Κύπριων πυροσβεστών, τους οποίους εξήρε για την επιχειρησιακή τους γενναιότητα.

Ακολούθως η φον ντερ Λάιεν έδωσε έμφαση στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι «η ΕΕ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη» σε μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση επανένωσης του νησιού. Υπενθύμισε, μάλιστα, τον διορισμό του πρώην Επιτρόπου Γιοχάνες Χαν ως απεσταλμένου της ΕΕ για την Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ, ώστε – όπως είπε – «το 2026 να αποτελέσει χρονιά ανανεωμένης δυναμικής για την επανένωση».

Με φόντο τις προκλήσεις ενός «αβέβαιου και διαιρεμένου κόσμου», η Πρόεδρος της Κομισιόν συνέδεσε τη νέα Προεδρία με τη στρατηγική ωρίμανση της χώρας ως «κράτος πρώτης γραμμής» στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι «μόνο μια πιο ανταγωνιστική Ένωση μπορεί να είναι και πιο ανεξάρτητη». Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς και προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Η φον ντερ Λάιεν ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό της με ιστορικές και συμβολικές αναφορές στην κυπριακή κληρονομιά – από τη γέννηση της Αφροδίτης μέχρι τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, ιδρυτή του Στωικισμού – υπογραμμίζοντας ότι «οι προκλήσεις δεν πρέπει να φοβίζουν, αλλά να μετατρέπονται σε ευκαιρίες». Και κατέληξε με τη φράση: «Ζήτω η Ευρώπη».