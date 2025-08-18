O ΔΗΣΥ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη πολιτική-ιδεολογική κρίση των τελευταίων ετών, ανάλογη με εκείνη που βίωσε μετά τη στάση του υπέρ του Σχεδίου Ανάν το 2004. Τα σημερινά προβλήματα του κόμματος μεγεθύνονται καθώς βρισκόμαστε ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026 και οι διαρροές προς τα δεξιά, ΕΛΑΜ, και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, δείχνουν να εντείνονται. Η Πρόεδρος του Κόμματος Αννίτα Δημητρίου προφανώς και δεν ευθύνεται για όλες τις σημερινές παθογένειες του ΔΗΣΥ, καθώς ανέλαβε εν μέσω τρικυμίας, μετά την ταραχώδη προεδρική αναμέτρηση τού 2024. Ωστόσο, η ίδια τώρα καλείται να επουλώσει άμεσα τις πληγές και να συμφιλιώσει «στρατόπεδα» εντός της παράταξης, καθώς το σφυροκόπημα από ΕΛΑΜ, ΑΚΕΛ και Volt είναι ανελέητο και εντείνεται. Τα πυρά μάλιστα άρχισαν να στρέφονται και εναντίον της ίδιας της Αννίτας, εξαιτίας των δηλώσεών της για τους «απέναντι», την ώρα που το πρόβλημα δείχνει να είναι μεγαλύτερο με τους εντός των τειχών του κόμματος…

Ο εσωτερικός διχασμός

Από τη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε, ο ΔΗΣΥ δείχνει να έχει "μοιραστεί σε τρία κομμάτια", με επιρροές από τον τέως Πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη, τον Αβέρωφ Νεοφύτου και την ομάδα της Αννίτας Δημητρίου, μαζί με τον Μιχάλη Ιωαννίδη. Παράλληλα, υπάρχουν στελέχη που παραμένουν στη σκιά, περιμένοντας ευκαιρίες για να διεκδικήσουν μεγαλύτερο έλεγχο, όπως ο Φαίδων Φαίδωνος και ο Δημητρίου. Αυτή η εσωστρέφεια και οι "διαρροές σε πολλά επίπεδα" δημιουργούν πίεση στην ηγεσία της Αννίτας Δημητρίου για να αναζητήσει την ενότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαδικτυακή αντιπαράθεση ανάμεσα στον επικεφαλής του Σκιώδους Συμβουλίου Μιχάλη Ιωαννίδη και τον Πέτρο Δημητρίου, με αφορμή τη δήλωση του πρώτου για μητρώα του ΔΗΣΥ που δόθηκαν στο ΑΚΕΛ μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των προεδρικών εκλογών. Ο ΔΗΣΥ αρνήθηκε ότι υπήρξε επίσημη παράδοση του μητρώου, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μεμονωμένων ενεργειών. Από την πλευρά τους, το ΑΚΕΛ και μέλη του επιτελείου Μαυρογιάννη διέψευσαν κατηγορηματικά ότι έλαβαν οποιοδήποτε αρχείο.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιπαράθεση φανερώνει τον διχασμό που επιμένει στο κόμμα, με ρίζες στην κόντρα Αναστασιάδη - Αβέρωφ.

Περισσότερο λάδι στη φωτιά έριξε ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης με την επιστολή που εξέδωσε προς την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, στις 4 Αυγούστου 2025, εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για τη στάση της σημερινής ηγεσίας, την οποία κατηγορεί για αποστασιοποίηση από τα πεπραγμένα των δεκαετιών διακυβέρνησής του και για υιοθέτηση αφηγημάτων που, κατά τη γνώμη του, εξυπηρετούν την τουρκική πλευρά στο Κυπριακό.

Μεταξύ των στελεχών του κόμματος υπάρχει ανησυχία για το διχαστικό κλίμα που προκαλείται από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, με εκφράσεις που τονίζουν ότι τέτοιες καταστάσεις πλήττουν το κόμμα ως σύνολο.

Η σύγκρουση δύο γραμμών

Με βάση τα πιο πάνω, σε καθαρά ιδεολογικό επίπεδο εντός του ΔΗΣΥ, η σύγκρουση μαίνεται εναντίον των δύο αντίθετων γραμμών της -συμβιβαστικής-κατευναστικής στάσης προς την Τουρκία και της αντικατοχικής πατριωτικής γραμμής. Η κρίση αυτή αποτελεί μείζον εθνικό θέμα, που δεν μπορεί να συγκαλύπτεται ως εσωτερικό. Αν ο ΔΗΣΥ επιθυμεί ν’ αναχαιτίσει την επέλαση του ΕΛΑΜ, θα πρέπει να επιλέξει ξεκάθαρα την αντικατοχική κατεύθυνση, ώστε να παραμείνει αυτό που ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει διαχρονικά. Δηλαδή μια ισχυρή πατριωτική και δημοκρατική-ευρωπαϊκή δύναμη στη Δεξιά, αποτρέποντας την πολιτική ενίσχυση ακραίων δεξιών σχηματισμών. Τα τελευταία χρόνια, τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα και ιδεολογικές «απιστίες» έχουν συχνά υπερισχύσει της αντικατοχικής γραμμής, όμως πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για διγλωσσία, και η Αννίτα Δημητρίου καλείται να επιδείξει ηγετική στάση και πολιτική καθαρότητα.

Δικαίως το ΑΚΕΛ κατηγόρησε αυτήν την εβδομάδα τον ΔΗΣΥ για ασυνέπεια στη στάση του απέναντι στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, λέγοντας ότι «κάποιες μέρες την θέλουν κι άλλες όχι». Με αφορμή την πολυσυζητημένη δήλωση της Αννίτας για διχόνοια «με τους απέναντι», η Εζεκία Παπαϊωάννου κάλεσε το κόμμα να ξεκαθαρίσει τη θέση του στο Κυπριακό και να σταματήσει να ταυτίζει ολόκληρη την τουρκοκυπριακή κοινότητα με την κατοχική δύναμη και τους δολοφόνους του Σολωμού και του Ισαάκ. Παράλληλα, τόνισε ότι οι εσωτερικές πιέσεις που δέχεται η Πινδάρου δεν πρέπει να επηρεάζουν τον αγώνα για λευτεριά και επανένωση της Κύπρου.

Ξεκίνησε ο πόλεμος των τρολς

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πως, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ έχουν ήδη αρχίσει να οργανώνουν και να ενεργοποιούν στρατό από τρολς και ανώνυμους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για «βρόμικη δουλειά», όπως ειρωνείες, προκλήσεις και αποδόμηση πολιτικών αντιπάλων, με στόχο από την πλευρά του ΔΗΣΥ τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και το ΕΛΑΜ, ενώ από την πλευρά του ΑΚΕΛ τον Χριστοδουλίδη και το VOLT, που θεωρείται απειλή για την εκλογική του βάση. Το ΑΚΕΛ αποφεύγει άμεση σύγκρουση με τον Οδυσσέα, καθώς φαίνεται να τον αντιμετωπίζει ως πιθανό σύμμαχο για τις προεδρικές εκλογές του 2028, περιορίζοντας την κριτική σε ανώνυμα και στοχευμένα χτυπήματα. Παράλληλα, παρατηρείται μια άτυπη «μη επιθετική συμφωνία» ανάμεσα σε ΑΚΕΛ και Οδυσσέα, καθώς εκείνος επικεντρώνει τα πυρά του στην Κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ, ενώ το ΑΚΕΛ αποφεύγει να του απαντά.

Το στοίχημα για τη «λαϊκή δεξιά»

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ, υπό την Αννίτα Δημητρίου, βρίσκεται ομολογουμένως σε μια κρίσιμη καμπή, με προκλήσεις που περιλαμβάνουν την εσωκομματική ενότητα, τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας, τη στρατηγική προετοιμασία για τις εκλογές και την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων όπως το Κυπριακό. Οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη λειτουργούν ως έμμεση κριτική στην τρέχουσα ηγεσία, προσθέτουν πίεση και ανάγκη για καθαρή τοποθέτηση. Με τις Βουλευτικές του 2026 στον ορίζοντα, η ηγεσία επιχειρεί να συγκρατήσει διαρροές προς το ΕΛΑΜ αλλά και να χτυπήσει τον αναδυόμενο χώρο ΑΛΜΑ-VOLT, που απειλεί να αφαιρέσει ποσοστά από το κεντρώο - φιλελεύθερο κοινό. Αυτό έχει οδηγήσει σε πιο επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική, περιλαμβανομένης της χρήσης οργανωμένων ομάδων στα social media.

Συνοψίζοντας, η ηγεσία του ΔΗΣΥ προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, με το Πολιτικό Γραφείο να συζητά στρατηγικές για την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος. Η Αννίτα Δημητρίου έχει προωθήσει πρωτοβουλίες όπως το συμβούλιο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, με 23 μέλη που καλύπτουν διάφορους τομείς, ως μέρος της ανασυγκρότησης του κόμματος. Προσπαθεί επίσης να κατέβει στη βάση του κόμματος και ν’ αφουγκραστεί τις ανησυχίες της «λαϊκής δεξιάς», που αγνόησε, και πλήρωσε, η προηγούμενη ηγεσία. Ωστόσο, η πρόκληση έγκειται στην ικανότητα να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους ψηφοφόρους της παράταξης.



Δημοσιεύτηκε στη Σημερινή 17/8/25