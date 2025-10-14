Το Κυπριακό συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ χθες στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του σήμερα στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας Νομικής Υπηρεσίας, και ερωτηθείς για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο για η Γάζα που έγινε χθες στην Αίγυπτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν «κάποιοι που δεν ήθελαν η Κυπριακή Δημοκρατία να ήταν εκεί, εκπροσωπηθήκαμε, προσκληθήκαμε και από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι, όπως πράξαμε τον Οκτώβριο του 2023, στο Παρίσι, όταν πρωτοπαρουσιάσαμε την πρωτοβουλία ‘Αμάλθεια’ και οι πρώτοι που την αμφισβήτησαν ήταν, δυστυχώς, στο εσωτερικό.

Έτσι και χθες, παρουσιάσαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, με έξι πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη βάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ με 20 σημεία.

Αυτή η πρόταση έχει συζητηθεί και τις προηγούμενες μέρες σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχα και ειδικότερα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο, που είναι υπό εξέλιξη, απεστάλη στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στους Αμερικανούς, στα ενδιαφερόμενα μέρη και τώρα είναι η ώρα να εργαστούμε έτσι ώστε να υλοποιηθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ, για να μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο.

Είναι σημαντικό, ειδικότερα για μας, που είμαστε μια χώρα της περιοχής με άριστη σχέση με όλα τα γειτονικά κράτη, είμαστε το κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή και το κράτος που επηρεάζεται από τις εξελίξεις, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, έτσι ώστε αυτά που συμφωνήθηκαν να υλοποιηθούν».

Ερωτηθείς τι διημείφθη ανάμεσα στον ίδιο και τον Πρόεδρο Τραμπ χθες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος για θέματα σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Αϊκούτ, παραδέχθηκε αριθμό κατηγοριών στο δικαστήριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν παρεμβαίνω στα θέματα της δικαστικής εξουσίας, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Από κει και πέρα, η παραδοχή αποδεικνύει και την ορθότητα της πολιτικής μας. Μια πολιτική που δέχθηκε κριτική, όχι μόνο από το κατοχικό καθεστώς, αλλά και από κάποιους στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνω, η παραδοχή αποδεικνύει την ορθότητα της πολιτικής της Κυβέρνησης, μια πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια».