Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ σχετικά με τις αναφορές για το μητρώο των μελών του κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός τηρεί απόλυτα την κυπριακή νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή, τήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μπορούσε ποτέ και σε καμία περίπτωση να δώσει το μητρώο του σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο, εξού και δεν το έχει πράξει.

Μια τέτοια πράξη θα ήταν παράνομη.

Τα μέλη μας, τα στελέχη μας είναι η δύναμη μας και ειδικά τώρα ο τόπος μας χρειάζεται ενωμένους και δυνατούς μακριά απο οποιαδήποτε προσπάθεια διχασμού και αποπροσανατολισμού.

Καλούμε τα μέλη μας να συστρατευτούν δίπλα μας σε αυτή την πορεία και να μην αφήσουν καμία σκοπιμότητα να βλάψει την περήφανη μας παράταξη.

Τέλος, τονίζουμε οτι ο ΔΗΣΥ δεν είναι υπόλογος για τις πράξεις κανενός προσωπικά».

