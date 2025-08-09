Τη δική του θέση εξέφρασε ο πολιτικός αναλυτής Βασίλης Πρωτοπαπάς σε σχέση με το μητρώο μελών του ΔΗΣΥ.

Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές είχα κεντρικό ρόλο στο επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Που έγινε πιο έντονος τη δύσκολη περίοδο ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο των εκλογών.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τα περί μητρώου μελών του ΔΗΣΥ που δόθηκε είτε στο ΑΚΕΛ είτε στο επιτελείο Μαυρογιάννη, είναι ψευδή. Με ξενίζει η ευαισθησία της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων μετά από 2,5 χρόνια.

Υπήρξαν πολλά στελέχη, μέλη και φίλοι του ΔΗΣΥ, που για διάφορους λόγους προτίμησαν στο 2ο γύρο τον Α.Μαυρογιάννη. Ορισμένοι το έκαναν με δημόσια δήλωση, ενέργεια που κατά τη γνώμη μου δείχνει πολιτικό θάρρος και εντιμότητα. Το ίδιο θεωρώ για όσους/ες στήριξαν επώνυμα τον Νίκο Χριστοδουλίδη τη 2η Κυριακή. Αν ο Α.Μαυρογιάννης έμενε εκτός 2ου γύρου, θα έπαιρνα δημόσια θέση, αυτό έκανα πάντα και αυτό θεωρώ ότι οφείλει να κάνει κάθε πολιτικό κόμμα και κάθε δημόσιο πολιτικό πρόσωπο.

Ορισμένοι από το ΔΗΣΥ - όχι πρωτοκλασάτα στελέχη - κινητοποιήθηκαν πιο ενεργά. Αρκετοί επικοινώνησαν αυτόβουλα και μαζί μου και με το επιτελείο μας. Το ίδιο έγινε προς όφελος του επιτελείου Χριστοδουλίδη. Δεν σας κρύβω ότι αν και ευχάριστο, ήταν άβολο.

Μεταβίβαση όμως, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιουδήποτε μητρώου μελών, δεν έγινε ποτέ. Ούτε και θα είχε νόημα. Όσοι ξέρουν από οργανωτικά εκλογών, καταλαβαίνουν τι λέω.

Δεν με ενδιαφέρουν οι εσωτερικές έριδες στον ΔΗΣΥ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Με ενδιαφέρει όμως πολύ το ήθος και η ποιότητα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ήθος και την ποιότητα των πολιτικών κομμάτων.