Την έντονη αντίδραση του τέως Προέδρου της Δημοκρατία Νίκου Αναστασιάδη προκάλεσε την απόφαση της Πινδάρου να μην αντιδράσει σε αιχμές που διατυπώθηκαν στην πρόσφατη αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου, οι οποίες αφορούσαν χειρισμούς της περιόδου διακυβέρνησής του.

Με σύντομη αλλά αυστηρού τόνου επιστολή προς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, ο Νίκος Αναστασιάδης κατηγορεί τη σημερινή ηγεσία του κόμματος για «υιοθέτηση των τουρκικών αφηγημάτων» στο Κυπριακό, και ιδιαίτερα αναφορικά με τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά. Παράλληλα, εκφράζει την απογοήτευσή του για τη γενικότερη αποστασιοποίηση του ΔΗΣΥ από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησής του.

Στην επιστολή, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2025, την οποία αποκαλύπτει ο «Φ», ο κ. Αναστασιάδης υπογραμμίζει ότι η στάση αυτή δεν αφορά μόνο τα μέτρα διάσωσης της κυπριακής οικονομίας και τα επιτεύγματα της περιόδου, αλλά και τον χειρισμό του «μεγάλου εθνικού θέματος». Όπως σημειώνει, η σημερινή ηγεσία του ΔΗΣΥ υιοθετεί μαρτυρίες και αφηγήσεις που εξυπηρετούν, κατά τον ίδιο, την τουρκική πλευρά, υπό το πρόσχημα του «εθνικού καλού».

Για την «αποκατάσταση της αλήθειας», ο τέως Πρόεδρος επισυνάπτει άρθρο βασισμένο στα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, εξηγώντας τους λόγους του ναυαγίου της διάσκεψης του Κραν Μοντανά.

Ο κ. Αναστασιάδης ζητά από την κ. Δημητρίου να κοινοποιήσει την επιστολή και το συνημμένο έγγραφο στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος. Ωστόσο, όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας λόγω φόρτου εργασίας.



Αυτούσια η επιστολή



«Παρακολουθώ με μεγάλη απογοήτευση την αποστασιοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Μια αποστασιοποίηση που δεν αφορά μόνο τα όσα αφορούν την διάσωση του χρεωκοπημένου κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με λύπη διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και την διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού “καλού” τα αφηγήματα της Τουρκίας.

Για το τελευταίο και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας αποστέλλω τεκμηριωμένο άρθρο, με βάσει τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα να αντιληφθείτε ποιοι οι λόγοι ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά».



Ο λόγος της οργής



Η οργή του Νίκου Αναστασιάδη προκλήθηκε από την πλήρη απουσία αντίδρασης του Δημοκρατικού Συναγερμού στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν κατά την πρόσφατη αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου. Στην εκδήλωση, ο παρουσιαστής έκανε πολιτικά φορτισμένες αναφορές με έντονη κομματική χροιά, κατηγορώντας τους χειρισμούς του 2017 στο Κραν Μοντανά ως «χαμένη ευκαιρία» για το Κυπριακό. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από την Κυβέρνηση, το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ, ενώ ο Δήμος Αμμοχώστου αποστασιοποιήθηκε από τον παρουσιαστή