Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ ως απάντηση στο ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Για τα αριστερά κόμματα ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, «απέναντι» δεν υπάρχει Τουρκία; Δεν υπάρχει κατοχικός στρατός; Δεν υπάρχουν έποικοι; Δεν υπάρχουν ακραία στοιχεία, υποχείρια της Άγκυρας; Αυτοί που είναι δηλαδή; Δίπλα, όχι «απέναντι»;

Την απαλλαγή μας από την εισβολή και την κατοχή δεν θα την πετύχουμε μέσα από αφελείς αντιλήψεις, δήθεν πως οι διαφορές μας είναι με τους Tουρκοκύπριους, που δεν ήταν ούτε είναι «απέναντι». Οι διαφορές μας είναι αποκλειστικά με την Τουρκία και όσους υπηρετούν τους σχεδιασμούς της.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αγωνίζεται σταθερά για μια λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, που θα μας απαλλάσσει από τα τουρκικά στρατεύματα, τις ξένες εγγυήσεις και τα μονομερή επεμβατικά δικαιώματα, και που θα σέβεται τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Μια λύση που θα εδράζεται στον αλληλοσεβασμό και όχι στην «εγκεφαλική αμνησία» που επιχειρούν τα αριστερίστικα νεοκυπριακά δόγματα.