Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες την Πέμπτη, σε μια ημέρα που σημαδεύτηκε από διαδοχικές τραγωδίες. Οι τρεις θάνατοι καταγράφηκαν σε θαλάσσιες περιοχές, ενώ η τέταρτη υπόθεση εξακολουθεί να περιβάλλεται από ερωτήματα, με τη νενομισμένη νεκροτομή να αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Η ημέρα άρχισε με την είδηση του εντοπισμού ενός 69χρονου Ελληνοκύπριου να επιπλέει αναίσθητος στη θαλάσσια περιοχή του Κιτίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο πνιγμού, ωστόσο δεν αποκλείεται ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω της νεκροτομής.

Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή ακόμη μία υπόθεση θανάτου, που αφορά 29χρονο άνδρα από τη Συρία. Παρότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, η ενημέρωση από τις Αρχές δόθηκε αργότερα. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 29χρονος φέρεται να ενεπλάκη σε επεισόδιο σε μάντρα αυτοκινήτων, να απέσπασε όχημα από τον χώρο και στη συνέχεια να συγκρούστηκε με αυτό σε τροχαίο.

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Παρά το γεγονός ότι μετά το ατύχημα δεν διαπιστώθηκαν εξωτερικά τραύματα, ο νεαρός παρουσίασε αργότερα αναπνευστική ανεπάρκεια και καταπληξία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην επιδείνωση της κατάστασής του και κατά πόσο αυτή συνδέεται με το τροχαίο παραμένουν άγνωστες. Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσει απαντήσεις και να εξακριβώσει την ακριβή αιτία θανάτου.

Ιδιαίτερη συγκίνηση και θλίψη προκάλεσε και η διπλή τραγωδία που εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, όπου δύο νεαρές γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.

Γύρω στις 19:30, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο γυναικών σομαλικής καταγωγής που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ναυαγοσώστες, καθώς και δύο ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

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Οι δύο 20χρονες, οι οποίες διέμεναν και εργάζονταν νόμιμα στην Κύπρο, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στην περιοχή μαζί με τουλάχιστον τρία ακόμη πρόσωπα. Τρία από αυτά φέρεται να μπήκαν στη θάλασσα κοντά στους κυματοθραύστες και να παρασύρθηκαν από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, καλώντας σε βοήθεια.

Παρά την άμεση κινητοποίηση πολιτών και αρμόδιων υπηρεσιών που έσπευσαν να συνδράμουν στη διάσωση, μόνο μία κοπέλα κατάφερε να σωθεί, ενώ οι άλλες δύο ανασύρθηκαν νεκρές, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους τους.

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