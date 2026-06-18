Τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχο 69χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία στον Μαζωτό διερευνά η Αστυνομία, η οποία αναμένει να έχει απαντήσεις από την νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου «εντοπίστηκε πτώμα ηλικιωμένου άνδρα το πρωί στην θαλάσσια περιοχή Μαζωτού».

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου πήγαν στο σημείο.

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για 69χρονο «ο οποίος εντοπίστηκε πέντε μέτρα από την ακτή να επιπλέει εντός της θάλασσας».

«Το πτώμα εντόπισε ιδιοκτήτης παρακείμενου υποστατικού», πρόσθεσε.

Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε επίσης πως τα ακριβή αίτια θανάτου του 69χρονου θα διαπιστωθούν από την διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού.

Πηγή: ΚΥΠΕ