Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, όπου δύο νεαρές γυναίκες έχασαν τη ζωή τους παρά τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΣΕΔ αναφέρει ότι «στις 19:30 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης ‘ΝΕΑΡΧΟΣ’ για τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο γυναικών σομαλικής καταγωγής που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης».

Προσθέτει πως «για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, σκάφος της ομάδας ναυαγοσωστών του Αεροδρομίου Λάρνακας, σκάφος του Ναυαγοσωστικού Ομίλου Λάρνακας, καθώς και δύο ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ».

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, «πρόκειται για δύο 20χρονες γυναίκες από τη Σομαλία, οι οποίες διέμεναν νόμιμα στην Κύπρο και εργάζονταν».

Όπως ανέφερε, «βρίσκονταν στην παραλία μαζί με τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα και σε κάποια στιγμή τρεις από την παρέα εισήλθαν στη θάλασσα».

Ανέφερε ότι «οι τρεις λουόμενες φαίνεται να παρασύρθηκαν από θαλάσσιο ρεύμα κοντά στους κυματοθραύστες και κάλεσαν σε βοήθεια. Άλλα άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να συνδράμουν, ωστόσο κατέστη δυνατό να διασωθεί μόνο η μία γυναίκα».

Οι δύο 20χρονες εντοπίστηκαν αργότερα αναίσθητες από τα πληρώματα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τους ναυαγοσώστες. Αφού ανασύρθηκαν από τη θάλασσα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης βρέθηκαν στη σκηνή και πραγματοποίησαν εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Πηγή: ΚΥΠΕ