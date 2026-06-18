Την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να λάβει «κάθε μέτρο» για την ασφάλεια και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και να μην επιτρέψει κανένα «τετελεσμένο» που, κατά την Άγκυρα, θα έθιγε τα δικαιώματα της αποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ») και το κλίμα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (MGK) της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.

Κύπρος και Ανατολική Μεσόγειος

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας μετά τη συνεδρίαση, το ΣΕΑ εστίασε ιδιαίτερα στην Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας περί εγγυήτριας δύναμης και διατυπώνοντας προειδοποίηση κατά οποιασδήποτε μονομερούς ενέργειας στην περιοχή.

«Τονίστηκε ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας χώρας, είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων, ενώ υπογραμμίστηκε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο που θα έθιγε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" και θα υπονόμευε το κλίμα ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο».

ΗΠΑ-Ιράν και περιφερειακή σταθερότητα

Το τουρκικό ΣΕΑ εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η διατήρησή της είναι σημαντική για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Εκφράστηκε η ικανοποίηση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και επισημάνθηκε η σημασία του να μην υπονομευθεί η διαδικασία, ενώ αναφέρθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου περιλάμβανε επίσης αναφορές για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, με την Άγκυρα να επικρίνει το Ισραήλ για τις ενέργειές του και να καλεί σε άμεσες πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δηλώθηκε ότι οι επιθετικές ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, τις επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του τεμένους Αλ Ακσά, καθώς και τις ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες εγκαθίδρυσης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ΣΕΑ ανέφερε ότι:

«Απευθύνθηκε έκκληση προς τις πλευρές που φέρουν την ευθύνη για την κλιμάκωση των συγκρούσεων και την εξάπλωσή τους στις γειτονικές περιοχές, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα, να λάβουν το συντομότερο δυνατό μέτρα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Τρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια

Το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εξέτασε επίσης τις εξελίξεις που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δίνοντας έμφαση στον στόχο μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» και μιας «περιοχής χωρίς τρομοκρατία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες που διεξάγονται εντός και εκτός Τουρκίας εναντίον των οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και Ισλαμικού Κράτους (DEAŞ), καθώς και για τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.

«Αξιολογήθηκαν οι ενέργειες που διεξάγονται με στόχο την επίτευξη των στόχων μιας "Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία" και μιας "περιοχής χωρίς τρομοκρατία", οι οποίοι έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας μας και της περιοχής μας, ενώ επιβεβαιώθηκε η ισχυρή βούληση να απαλλαγούν ο λαός μας και οι γείτονές μας από το βαρύ φορτίο της τρομοκρατίας».