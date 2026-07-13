Η Τουρκία χαρακτήρισε ως «εσωτερική υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τον διορισμό του νέου ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις πάγιες θέσεις της ότι η ΕΕ έχει απολέσει την ουδετερότητά της στο Κυπριακό από το 2004.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ανέφερε ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει τον νέο διορισμό με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισε και προηγούμενες αντίστοιχες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η ΕΕ έχασε την ουδετερότητά της όταν ενέταξε την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ένωση το 2004, παρά – όπως ισχυρίζεται – την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Παράλληλα, κατηγόρησε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ακολουθούν μια «πλήρως μεροληπτική στάση» απέναντι στο Κυπριακό.

Ο Κετσελί εξέφρασε την προσδοκία ότι ο νέος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμβάλει στην αλλαγή της στάσης της ΕΕ και θα αναγνωρίσει, όπως ανέφερε, ότι «μια λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών, στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί».

Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται επίσης η τουρκική εκδοχή των γεγονότων του 1974, σύμφωνα με την οποία η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας δύναμης, ενώ γίνεται αναφορά και στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983.

Η δήλωση της Άγκυρας έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, σε μια περίοδο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη νέες διπλωματικές προσπάθειες υπό την αιγίδα του.





Avrupa Komisyonu Tarafından Yeniden Bir “Kıbrıs Özel Temsilcisi” Atanması Hakkında:



Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir “Kıbrıs Özel Temsilcisi” atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz.… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) July 13, 2026





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