Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ.Φίτο στη θέση του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Όπως τόνισε το Υπ.,Εξ. «αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνα με τους σχετικούς Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ, προς όφελος όλων των Κυπρίων».

Διαβάστε επίσης: Ραφαέλε Φίτο: Αυτός είναι ο Ευρωπαίος απεσταλμένος για το Κυπριακό



Ικανοποίηση ΠτΔ για διορισμό του Φίτο -«Αναβαθμίζεται ο ρόλος ΕΕ στο Κυπριακό»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ