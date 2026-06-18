Σε τραγωδία εξελίχθηκε κλοπή οχήματος και τροχαίο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 1530 το απόγευμα χθες, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε περιοχή στη Λευκωσία, άντρα ηλικίας 29 ετών, ο οποίος φαινόταν να χρειάζεται βοήθεια. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, για ιατρικές εξετάσεις.

Νωρίτερα, γύρω στις 1515 το απόγευμα χθες, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία ότι, ύποπτο πρόσωπο εισήλθε στον χώρο υποστατικού στη Λευκωσία, από όπου και έκλεψε αυτοκίνητο.

Ακολούθως, γύρω στις 1530 το απόγευμα, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι, αυτοκίνητο που οδηγείτο στη λεωφόρο Ευαγόρου, στη Λευκωσία, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου. Μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν για εξετάσεις τη σκηνή, όπου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του οχήματος είχε εγκαταλείψει τη σκηνή.

Από τις εξετάσεις που έγιναν προέκυψε μαρτυρία ότι, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 29χρονος ο οποίος είχε εντοπιστεί από τα μέλη της Αστυνομίας και μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο, ενώ διαπιστώθηκε ότι, επρόκειτο για το αυτοκίνητο που είχε κλαπεί.

Για τους σκοπούς των ιατρικών εξετάσεων και της νοσηλείας του, ο 29χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς δεν έφερε οποιεσδήποτε εξωτερικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, του Γενικού Νοσοκομείου, αφού αυτός παρουσίασε αναπνευστική ανεπάρκεια και καταπληξία. Λίγο πριν τις 0300 τα ξημερώματα σήμερα, η Αστυνομία έλαβε ενημέρωση από το Γενικό Νοσοκομείο, ότι ο 29χρονος απεβίωσε.

Πρόκειται για υπήκοο Συρίας, κάτοικο Λακατάμιας. Η οικογένεια του έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του, ενώ οι συνθήκες και αίτια θανάτου του διερευνώνται. Στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτιών θανάτου του, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής, από ιατροδικαστή.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας και το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας.

Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Πήγε έξω από ΥΚΕ με σιδηρολοστό και προκάλεσε ζημιές σε 5 οχήματα/VID