Σημαντικές ενδείξεις για την προέλευση και τη διαχείριση του επίμαχου βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε ο Ειδικός σε θέματα Ασφαλείας Διαδικτύου Ντίνος Πάστος, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Αναφερόμενος στην ανάρτηση της Emily Thompson, ο κ. Πάστος επισήμανε ότι πρόκειται πιθανότατα για λογαριασμό που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτό πρόσωπο, ο οποίος λειτουργεί ως εργαλείο αναδημοσίευσης τύπου “μεγαφώνου”». Όπως σημείωσε, ο λογαριασμός ενδέχεται «να έχει πουληθεί, να έχει αγοραστεί από άλλους ή να χρησιμοποιείται από κάποιον δίκτυο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε γλωσσικές και τυπογραφικές λεπτομέρειες που εντοπίζονται στην επίμαχη ανάρτηση. Όπως ανέφερε, «στη γραφή της ανάρτησης υπάρχουν λέξεις όπως finance, campaign στις οποίες το ιότα ( ί ) δε φέρει τόνο». Υπέδειξε, μάλιστα, ότι το ίδιο ακριβώς στοιχείο εμφανίζεται και στο Twitter, τονίζοντας πως «η μόνη γλώσσα που δεν έχει τόνο στο ιότα ( ί ), τόσο στο πληκτρολόγιο όσο και στη γραμματοσειρά, είναι η τουρκική».

Σύμφωνα με τον κ. Πάστο, αυτό το στοιχείο συνιστά «μια ένδειξη, όχι απόλυτη, ότι αυτός που έγραψε την ανάρτηση πιθανόν να χρησιμοποιεί τουρκικό πληκτρολόγιο, είτε σε κινητό είτε σε υπολογιστή». Παρόμοιο εύρημα εντοπίζεται, όπως είπε, και σε στιγμιότυπο του βίντεο, όπου ένα επίθετο εμφανίζεται με τελικό «ς» που καταλήγει σε καμπύλη, χαρακτηριστικό «τουρκικής γραμματοσειράς».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα στοιχεία αυτά δεν οδηγούν σε οριστικά συμπεράσματα, επισημαίνοντας πως «δεν μιλάμε με βεβαιότητα, γιατί μπορεί να πρόκειται και για σκόπιμη παραπλάνηση».

Αναλύοντας περαιτέρω τη δραστηριότητα του λογαριασμού «Emily Thompson», ο κ. Πάστος ανέφερε ότι πρόκειται για λογαριασμό που δημιουργήθηκε το 2022 και στο παρελθόν δημοσίευε άσχετες αναρτήσεις για την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική πολιτική. Όπως σημείωσε, «φαίνεται να είναι ένας λογαριασμός που χρησιμοποιείται για να αναμεταδίδει πολιτική ατζέντα, χωρίς στοχευμένη θεματολογία».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι ο λογαριασμός δεν έχει καμία ουσιαστική διάδραση: «δεν απαντά, δε σχολιάζει, δε συνομιλεί με άλλους χρήστες, κάνει μόνο retweet και αναδημοσιεύει υλικό από άλλες ιστοσελίδες». Λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση του βίντεο, είχε προηγηθεί ανάρτηση σχετική με την Κύπρο και την Κυπριακή Προεδρία, ενώ, όπως ανέφερε, «το account έγινε verified πριν λίγες εβδομάδες, πιθανόν για να αυξηθεί η απήχηση και η αναμετάδοση».

Σε ερώτηση για το αν είναι εφικτός ο εντοπισμός των προσώπων πίσω από τον λογαριασμό ή την παραγωγή του βίντεο, ο κ. Πάστος εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Όπως εξήγησε, «στο Twitter είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκαλυφθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την ανωνυμία», υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν και κυπριακοί λογαριασμοί που δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ, παρά τη μεγάλη κοινωνική αναστάτωση που προκάλεσαν.

Τόνισε, τέλος, ότι «οι πλατφόρμες αφαιρούν σημαντικά δεδομένα», τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν σαφή στοιχεία για το πού, πότε και με ποια εργαλεία έγινε η παραγωγή.

