Γύρω στις 11.15 χθες το βράδυ, 21χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο Εκκλησίας σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού, μαζί με δύο φίλους του, ηλικίας 18 και 20 ετών, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί από κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τον 21χρονο, ο ίδιος αντιλήφθηκε σε απόσταση 70 μέτρων περίπου, άγνωστο του πρόσωπο, να έχει στην κατοχή του κυνηγετικό πυροβόλο όπλο, με το οποίο πυροβόλησε στον αέρα δύο νέους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 21χρονου, το ύποπτο πρόσωπο φώναζε και απείλησε τον ίδιο και τους φίλους του, σε σχέση με χρήση κροτίδων.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής διερευνά.

