Γύρω στις 10.50 χθες το βράδυ, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από εργαζόμενο σε καφετέρια στη Λεμεσό, ότι υπήρχε ζημιά στη γυάλινη προθήκη του υποστατικού, που πιθανόν να προκλήθηκε από πυροβολισμό, αφού στον δρόμο, κοντά στο υποστατικό ο ίδιος εντόπισε κάλυκα σφαίρας πυροβόλου όπλου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στη σκηνή, που αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Παρανάλωμα τους πυρός αυτοκίνητο 49χρονης-Ζημιές και σε δεύτερο όχημα