Γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο εξωτερικά της κατοικίας της 49χρονης ιδιοκτήτριας του.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στη σκηνή, που αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Από την πυρκαγιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο αυτοκίνητο, ιδιοκτησία άντρα ηλικίας 49 ετών, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.



Διαβάστε επίσης: Υπόθεση ρίψης πυροβολισμού στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε κάλυκας πυροβόλου όπλου











