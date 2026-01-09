Από την ώρα διαρροής του περιβόητου βίντεο στο X με τους «επενδυτές» και την κρυφή μαγνητοσκόπηση ξεκίνησαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για τα κίνητρα της δημοσίευσης. Η Κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο αλλά αξίζει να αναλύσει κάποιος αυτούσιο το προφίλ του λογαριασμού στο X που έκανε τη διαρροή.



Πρόκειται για προφίλ με το username @EmilyTanalyst ανήκει σε χρήστη που αυτοπροσδιορίζεται ως Emily Thompson, ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Το βιογραφικό της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι μια ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια, και λέκτορας, με κύρια εστίαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των ΗΠΑ.»

Παρά τον πολιτικό της προσανατολισμό, ο αριθμός των ακολούθων της παραμένει χαμηλός (χθες 468 followers σήμερα 890), στοιχείο που υποδηλώνει περιορισμένη απήχηση για αναλύτρια που καλύπτει γεωπολιτική θεματολογία. Η μπλε ένδειξη επαλήθευσης (Blue Verified) παραπέμπει σε πληρωμένη συνδρομή του X, χωρίς ωστόσο να πιστοποιεί την αξιοπιστία των αναρτήσεων, αλλά επιβεβαιώνει ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός και όχι ανώνυμος-αδήλωτος.

Με βάση το ID του λογαριασμού, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως η ορατή δραστηριότητα εντείνεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με συχνές αναρτήσεις, επαναδημοσιεύσεις και σχολιασμό.





Θεματολογία: Από τις ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο

Τους τελευταίους δύο μήνες, η Emily Thompson λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως aggregator πολιτικών εξελίξεων, με αναρτήσεις που είναι κυρίως reposts από διεθνείς πηγές — Politico Playbook, Cook Political Report, CSIS, Carnegie, Moscow Times. Τα σχόλια που τις συνοδεύουν είναι λιτά, συχνά μονολεκτικά ή υπαινικτικά: «hmmmm», «well well well», «hmmmmmmmmmmmmmmmm», «exhausting», «saving this for later».

Από τον Δεκέμβριο του 2025, παρατηρείται μια εμφανής μετατόπιση ενδιαφέροντος προς την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα πρωτότυπα ποστ αυξάνονται και η θεματολογία αποκτά κυπριακό επίκεντρο: ΕΕ Προεδρία 2026, επίσκεψη Ζελένσκι, συνομιλίες με τα κατεχόμενα, ενεργειακά συμφέροντα στο κοίτασμα Αφροδίτη, γεωπολιτική με Ρωσία-ΕΕ-Τουρκία.

As Cyprus kicks off its EU Council Presidency today—with President Christodoulides welcoming Zelenskiy in Nicosia amid the motto "An Autonomous Union, Open to the World"—the timing feels even more poignant.The election of pro-federation leader Tufan Erhürman in the north last… — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 7, 2026

Ο τόνος των κυπριακών αναρτήσεων είναι πιο επεξηγηματικός και αισιόδοξος, με εκφράσεις όπως «οικοδόμιση με βήματα γεφύρωσης» (bridge-building steps), «σημαντινό μομέντουμ» (cautious momentum) και «this is going to matter more and more».





As Cyprus assumes the EU Council Presidency in 2026, it's a masterful irony: a divided island guiding a united Europe toward autonomy and openness. With fresh leadership in the north and UN-backed confidence-building measures gaining traction, could energy ties and dialogue… — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 6, 2026





Το viral ποστ της 8ης Ιανουαρίου 2026

Το προφίλ έγινε ουσιαστικά γνωστό χθες 8 Ιανουαρίου 2026, με ανάρτηση που εξελίχθηκε σε viral. Το ποστ περιλαμβάνει βίντεο διάρκειας 8 λεπτών, με δραματική εισαγωγή:

«BREAKING BOMBSHELL VIDEO», και συνοδευτική φράση «δεν μπορώ να περιγράψω τι μόλις έλαβα».

Το βίντεο συνοδεύεται από voiceover, διαγράμματα, υποτίτλους και πλάνα κρυφής κάμερας, και περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με αναφορές σε οικογενειακά πρόσωπα, πρώην υπουργούς και επιχειρηματίες. Κεντρικός άξονας του περιεχομένου είναι οι ισχυρισμοί περί νεποτισμού, αθέμιτης προεκλογικής χρηματοδότησης και συναλλαγής πολιτικών χάρων έναντι επενδυτικών προνομίων.



Για την ανάρτηση έκανε μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο ειδικός ασφάλειας διαδικτύου Ντίνος Παστός.

Όπως σημειώνει στην ανάρτηση δημοσίευσης του βίντεο στο Χ εντοπίζονται γλωσσικά ίχνη που δείχνουν χρήση τουρκικού πληκτρολογίου, καθώς εμφανίζονται χαρακτήρες όπως το “ı” (i χωρίς τελεία) μέσα σε αγγλικές λέξεις (campaıgn, fınance, vıa) και το “ş”, που δεν υπάρχουν στο αγγλικό αλφάβητο. Αυτοί οι χαρακτήρες αποτελούν τυπικούς τουρκικούς γραφικούς τύπους και, όταν εμφανίζονται σε ξενόγλωσσες λέξεις, συνήθως υποδηλώνουν ότι το κείμενο γράφτηκε με τουρκική διάταξη πληκτρολογίου.





Ωστόσο, η παρουσία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ένδειξη ταυτότητας των δημιουργών. Είναι πιθανό να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα ως τεχνική παραπλάνησης, λειτουργώντας ως εργαλείο αποπροσανατολισμού και όχι ως γνήσιο υπογραφικό στοιχείο.





Χαρακτηριστικά λογαριασμού

Η εικόνα του λογαριασμού δεν παραπέμπει σε bot, καθώς οι αναρτήσεις έχουν ανθρώπινη ροή, σχολιασμό και χρονική συνοχή. Ωστόσο, η χαμηλή εμβέλεια, η απουσία θεσμικής σύνδεσης και η αιφνίδια investigative στροφή μέσω ενός viral βίντεο, καθιστούν τον λογαριασμό ευάλωτο στην κριτική για στοχευμένη πολιτική επιρροή ή δυσφημιστικές εκστρατείες, ειδικά λόγω του timing που συμπίπτει με την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

