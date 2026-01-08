Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο εμφανίζεται ο Γιώργος Λακκοτρύπης να συζητά με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, διέψευσε το περιεχόμενό του, κάνοντας λόγο για σκόπιμη διαστρέβλωση και στοχευμένη επίθεση.

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, το βίντεο είναι εμφανώς μονταρισμένο, με αποσπασματικές και αλλοιωμένες δηλώσεις που αποδίδονται ψευδώς σε εκείνον/εκείνη, με στόχο,όπως υποστηρίζει να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο ίδιος/η ίδια προσωπικά.

Στη δήλωση επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός πως το επίμαχο βίντεο δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που, σύμφωνα με τον/την ίδιο/α, ενισχύει τις υποψίες για εσκεμμένη και οργανωμένη ενέργεια.

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι έχει ήδη κατατεθεί επίσημη καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, όπου και θα παραδοθεί όλο το υλικό και τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή του/της, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες.

Αυτούσια η δήλωση του κ. Λακκοτρύπη:

Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του

Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά.

Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα

τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου

