Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης, που αφορά στο βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε χθες το απόγευμα στην πλατφόρμα «Χ» και καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, καθώς και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπα που φέρονται ως επενδυτές από την Ολλανδία, δήλωσε την Παρασκευή στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος.

Σημειώνεται ότι στο επίμαχο υλικό περιλαμβάνονται αναφορές, μεταξύ άλλων, σε χρηματοδοτήσεις που φέρονται να φθάνουν έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ για προεκλογικούς σκοπούς, καθώς και σε εισφορές στο Ταμείο Φορέα της Πρώτης Κυρίας.

Από πλευράς της, η κυβέρνηση, κάνει λόγο για απόπειρα χειραγώγησης και υβριδική απειλή και θεωρεί το βίντεο αποτέλεσμα μοντάζ.

Αναμένει κατάθεση Λακκοτρύπη η Αστυνομία

Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση στο παρόν στάδιο να δώσουν λεπτομέρειες, για το αντικείμενο ή το εύρος της έρευνας.

«Εμείς είχαμε μια καταγγελία χθες και ξεκινήσαμε κάποιες εξετάσεις, για τις οποίες στο παρόν στάδιο δεν μπορώ να πω τι κάνουν οι Υπηρεσίες μας», είπε ο κ. Βύρωνος.

Πρόσθεσε ότι η Αστυνομία αναμένει από τον κ. Λακκοτρύπη να συγκεντρώσει στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιήσει στην κατάθεσή του, ώστε να κληθεί για να δώσει επίσημη μαρτυρία και να ξεκινήσει σε πιο ουσιαστικό επίπεδο η διερεύνηση.

Ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να καθοριστεί ούτε το ακριβές αντικείμενο της διερεύνησης, ούτε τα πιθανά αδικήματα.

«Ακριβώς τι διερευνούμε και τι αδικήματα δεν είμαστε ακόμα σε θέση να πούμε. Θα το δούμε στην πορεία με τη λήψη της επίσημης κατάθεσης. Είμαστε στο αρχικό στάδιο», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

Σε ερώτηση κατά πόσο έχει διαβιβαστεί φάκελος ή μέρος του στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες, απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τόσο η Νομική Υπηρεσία όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας είναι ενήμεροι.

Όπως είπε, η διερεύνηση θα διεξαχθεί από το ΤΑΕ Αρχηγείου, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Τμήματα, όπως την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Cybercrime), την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία κριθεί αναγκαία.

Σε φάση αρχικής διερεύνησης το βίντεο

Αναφορικά στο επίμαχο βίντεο, ο κ. Βύρωνος διευκρίνισε ότι δεν βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου ή Αρχής, καθώς «είναι στο διαδίκτυο», για να σημειώσει ότι οι Υπηρεσίες της Αστυνομίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία λήψης του υλικού από το διαδίκτυο και την επεξεργασία του, προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενό του και η φύση του.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος είναι πρόωρο να υπάρξει οποιαδήποτε εκτίμηση για ενδεχόμενο μοντάζ, αλλοίωση ή συρραφή του υλικού.

«Δεν μπορώ να προβώ σε κάποια δήλωση για το θέμα αυτό, γιατί ακόμα είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο», ανέφερε, παραπέμποντας στις δηλώσεις της Προεδρίας.

Σε σχέση με τα πιθανά αδικήματα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας τόνισε ότι δεν περιορίζεται η διερεύνηση σε ένα συγκεκριμένο αδίκημα, όπως αυτό της παράνομης καταγραφής ιδιωτικών συνομιλιών.

«Θα διερευνηθούν τα αδικήματα, τα οποία θα προκύψουν από την έρευνα. Στο παρόν στάδιο γίνεται η αναγνώριση για να δούμε τι αδικήματα, τι παράπονα ή τι μπορεί να εξαχθεί από αυτό το βίντεο», σημείωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσο έχει ζητηθεί ή θα ζητηθεί συνδρομή από ξένες αρχές ή από την ίδια την πλατφόρμα «Χ», απάντησε ότι «θα γίνει ό,τι επιβάλλεται να γίνει για να μπορεί να γίνει σωστή διερεύνηση».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της κυβέρνησης περί υβριδικής απειλής, ο κ. Βύρωνος εξήγησε ότι ο όρος αφορά πράξεις που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή πολιτικών προσώπων και οι οποίες πραγματοποιούνται με παράνομους τρόπους.

Τόνισε ότι το ενδεχόμενο αυτό είναι «πολύ πιθανόν», χωρίς ωστόσο η Αστυνομία να μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο, παραπέμποντας εκ νέου στις δηλώσεις της Προεδρίας.

Καμιά ταυτοποίηση μέχρι στιγμής του λογαριασμού

Σε ό,τι αφορά στον λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», από τον οποίο φέρεται να δημοσιεύτηκε το υλικό, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε ταυτοποίηση ή ένδειξη κατά πόσο πρόκειται για ψεύτικο ή κατασκευασμένο προφίλ, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσώπων που φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί, ενώ εκτίμησε ότι πριν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν αναμένεται επίσημη θεσμική ενημέρωση από την Αστυνομία, καθώς προηγείται η λήψη της επίσημης κατάθεσης και η περαιτέρω αξιολόγηση των δεδομένων.



Πηγή: ΚΥΠΕ