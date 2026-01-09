Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, προχώρησε σε δημοσιοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με το βίντεο με τους δήθεν «επενδυτές». Αρχικά, στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων ζητά άμεση παύση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου κ. Χαραλάμπους και την απομάκρυνσή του από το Προεδρικό, αλλά και την κατάργηση του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας.



Η αυτούσια ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για δήθεν «επενδυτές»



«Το video εγείρει σημαντικά πολιτικά, ηθικά και άλλα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον Πρόεδρο και το περιβάλλον του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει προσωπικά εκτεθειμένος. Το θέμα είναι και προσωπικό, και ηθικό και βαθιά πολιτικό.

Ένα θέμα θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς, το οποίο μεγεθύνεται από τον τρόπο και το περιεχόμενο της αντίδρασης της Κυβέρνησης που δείχνει ότι είναι μειωμένου ηθικού αναστήματος.

Το ΑΚΕΛ θα λειτουργήσει ως ανάχωμα και θα πρωτοστατήσει για να υπάρξει διαφάνεια και λογοδοσία για το όλο θέμα.

Στο δια ταύτα:

Το ΑΚΕΛ απευθύνεται στους αρμόδιους θεσμούς για να προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση των όσων εμφανίζονται στο video. Καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα, την Αρχή κατά της διαφθοράς και τις διωκτικές αρχές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποδείξουν ότι αντικειμενικά και με αποφασιστικότητα θα επιληφθούν των θεμάτων που προκύπτουν. Ζητούμε να ριχθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση που έχει πολλές προεκτάσεις και πτυχές, η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων γεννά πολλά βασανιστικά ερωτήματα για την Κυβέρνηση και το ήθος των πρακτικών της.

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι το video είναι κακόβουλο, ότι υπάρχει υβριδικός πόλεμος σε βάρος της Κυβέρνησης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αυθεντικότητα όσων λέγονται δεν αμφισβητείται. Ούτε καν η αργοπορημένη πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης δεν αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των όσων έχουν λεχθεί.

Υπενθυμίζουμε, ότι στο video εμφανίζεται ένα γεγονός: ο διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ – που τυγχάνει να είναι και σύγαμπρος του Προέδρου – εμφανίζεται να περιγράφει πρακτικές για αλισβερίσι της Κυβέρνησης με επιχειρηματικά συμφέροντα έναντι ανταλλαγμάτων και εξυπηρετήσεων. Στο video εμφανίζεται να υπάρχει μηχανισμός που λειτουργεί στο Προεδρικό τόσο για τις χρηματοδοτήσεις όσο και για τη διεκπεραίωση αυτών των εξυπηρετήσεων.

Στο video υπάρχουν αναφορές για χρηματοδοτήσεις σε μετρητά για να παρακάμπτεται το όριο που προβλέπει ο σχετικός νόμος σε περιπτώσεις εκλογών που είναι το 1εκ ευρώ.

Στο video γίνεται αναφορά ακόμα και για πρακτικές παράκαμψης των κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕ εναντίον της Ρωσίας για να εξυπηρετηθούν ολιγάρχες.

Στο video εμφανίζεται ένας εξωθεσμικός παράγοντας, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός στην προηγούμενη Κυβέρνηση, να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή για εξυπηρέτηση συμφερόντων έχοντας απευθείας και ιδιάζουσα σχέση με τον Πρόεδρο.

Είναι φανερό ότι πρακτικές που ακολουθήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία θήτευσε ως βασικός στέλεχος ο κ. Χριστοδουλίδης, συνεχίζουν να εφαρμόζονται και στη δική του την κυβέρνηση.

Επιπρόσθετα το ΑΚΕΛ ως πρώτη αντίδραση:

1. Ζητά την άμεση παύση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου κ. Χαραλάμπους και την απομάκρυνσή του από το Προεδρικό ως μια ελάχιστη ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον ΠτΔ.

Η συνέχιση της παρουσίας του κ. Χαραλάμπους προσβάλλει τον θεσμό του Προέδρου.

2. Σε σχέση με το περιβόητο Ταμείο της συζύγου του Προέδρου κ. Φιλίππας Καρσερά, ζητούμε την κατάργησή του, αφού πρώτα δημοσιοποιηθούν οι δωρητές σε αυτό. Το ΑΚΕΛ έχει σχετική θέση για την κατάργηση του Ταμείου και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του αλλού, πχ στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Έχω αποκαλέσει το ταμείο περιβόητο γιατί είναι γνωστό ότι έγιναν μεγάλες συζητήσεις, εντός και εκτός βουλής, αναφορικά με τη διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει, για τους δωρητές και για τη διαχείριση του ταμείου. Το ΑΚΕΛ ήγειρε αυτά τα ζητήματα, ήταν πάρα πολύ έντονο και συνεχίζει να είναι έντονο γιατί αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη τις μέρες που ζούμε.

Τέλος, καλούμε τα Κόμματα που υποστηρίζουν και συμμετέχουν στην Κυβέρνηση να πάρουν ξεκάθαρη θέση: διαχωρίζουν ή όχι τη θέση τους από τις κυβερνητικές πρακτικές που προσβάλλουν την πολιτική ζωή του τόπου, την ίδια τη χώρα μας;

Σε αυτό το αδυσώπητο ερώτημα θα πρέπει να απαντήσουν».



