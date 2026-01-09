Σοβαρά ερωτήματα για ενδεχόμενα φαινόμενα διαφθοράς με επίκεντρο το Προεδρικό εγείρει ο ΔΗΣΥ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με τους δήθεν επενδυτές και με επίκεντρο το προεδρικό. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, προκαλεί έντονο προβληματισμό στην κοινωνία. Το κόμμα ζητά άμεσες και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, καθώς και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Τα όσα αποκαλύπτονται στο βίντεο είναι συγκλονιστικά και εξαιρετικά σοβαρά. Η κοινωνία παρακολουθεί εμβρόντητη και απαιτεί σαφείς και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Απαντήσεις που μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί.

Είναι πολύ πιθανόν να είναι κακόβουλη ενέργεια που σίγουρα προκαλεί κόστος στη χώρα μας, αλλά τα ερωτήματα επί της ουσίας είναι συγκεκριμένα και αμείλικτα:

-Λαμβάνονται εισφορές σε μετρητά;

-Λήφθηκαν εισφορές έναντι πολιτικών ή οικονομικών ανταλλαγμάτων;

-Έτσι χρησιμοποιείται ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης; Ζητούνται εισφορές από το Προεδρικό;

-Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζονταν χρηματοδότες;

-Κατατέθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στον Έφορο Εκλογών;

-Τι ακριβώς ειπώθηκε από τους πρωταγωνιστές;

Τα δεδομένα εγείρουν σοβαρές υπόνοιες διαπλοκής, παράνομης δραστηριότητας και αδιαφάνειας με επίκεντρο το Προεδρικό, στενούς συνεργάτες του Προέδρου και μέλη της οικογένειάς του.

Ζητούμε την άμεση διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Η χώρα μας μπορεί να προστατευθεί μόνο με πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και μηδενική ανοχή στη διαφθορά.

Τέλος, όσα ακούστηκαν καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναφέρουμε τη δική μας πρόταση νόμου για το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας και να πάρουμε ακόμη πιο δραστικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί θεσμικά η λογοδοσία και η διαφάνεια.