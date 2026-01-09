Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών γύρω από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης – υπό την ηγεσία της Πρώτης Κυρίας – πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις στον φοιτητικό χώρο. Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία τοποθετήθηκε δημόσια, εκφράζοντας ανησυχία για τον τρόπο διοχέτευσης δωρεών και τη σύνδεσή τους με το ανώτατο πολιτειακό επίπεδο. Όπως αναφέρει η οργάνωση, «Καταγγελίες που, όπως προκύπτει και από δημόσια διαθέσιμο υλικό, αφήνουν σκιές για τη διοχέτευση δωρεών και τη σύνδεσή τους με το ανώτατο πολιτειακό επίπεδο της χώρας», επιτείνοντας τον προβληματισμό για την προέλευση και τον προορισμό των κονδυλίων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά ότι μέρος των δωρεών συνδέεται με δράσεις κοινωνικής πολιτικής και φοιτητικής μέριμνας. Οι φοιτητές, όπως υπογραμμίζεται, «δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε άλλοθι, ούτε σε εργαλείο εξυπηρέτησης πολιτικών ή επιχειρηματικών συμφερόντων», με την οργάνωση να καθιστά σαφές πως η νεολαία δεν μπορεί να εργαλειοποιείται σε πολιτικά παίγνια.

Υπόνοιες για προνομιακή μεταχείριση

Το επίκεντρο των αντιδράσεων ενισχύθηκε από πρόσφατο οπτικοακουστικό υλικό που, κατά την Πρωτοπορία, δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες. «Ο συγκεκριμένος φορέας ενδέχεται να λειτουργεί ως δίαυλος διοχέτευσης μεγάλων χρηματικών ποσών, με αντάλλαγμα προνομιακή μεταχείριση από την εκτελεστική εξουσία», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την οργάνωση να προειδοποιεί πως, αν οι υπόνοιες αυτές δεν διαψευστούν άμεσα, το πρόβλημα ξεφεύγει από την επικοινωνιακή διαχείριση και καθίσταται θεσμικό.

Η φοιτητική οργάνωση επαναφέρει στο προσκήνιο την απαίτηση για πλήρη και καθολική διαφάνεια. «Πλήρης δημοσιοποίηση όλων των ποσών, των χορηγών και των διαδικασιών λειτουργίας του φορέα. Όχι επιλεκτικά. Όχι αποσπασματικά. Όλα», τονίζει, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο επιλεκτικής πληροφόρησης.

Η Πρωτοπορία διαμηνύει πως «η διαφάνεια δεν είναι χάρη. Είναι υποχρέωση», καλώντας την Πολιτεία να απαντήσει με στοιχεία και όχι με γενικόλογες διαβεβαιώσεις.