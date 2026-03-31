Οι δικηγόροι-νομικοί σύμβουλοι ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., ενεργώντας εκ μέρους του πελάτη τους Δημήτρη Παπαδάκη ζητούν από την Αστυνομία να προχωρήσει τάχιστα και να διερευνήσει τη γνησιότητα των στοιχείων που ο Μακάριος Δρουσιώτης δημοσιοποίησε για τον πελάτη τους στα ΜΚΔ.

Οι δικηγόροι απέστειλαν επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας με την ένδειξη "επείγον" την οποία και κοινοποίησαν στα ΜΜΕ καθώς, αναφέρουν, το ζήτημα αποτελεί θέμα δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος.

Οι δικηγόροι ζητούν διασφάλιση από την Αστυνομία των στοιχείων που δημοσιεύει ο Μακάριος Δρουσιώτης για αποτροπή διάπραξης και άλλου αδικήματος που αφορά την καταστροφή τους.

Σημειώνουν ότι ανεξαρτήτως της αυτεπάγγελτης διερεύνηση από μέρους της Αστυνομίας των δημοσιευμάτων και συγκεκριμένα των αναρτήσεων του Μακάριου Δρουσιώτη (ΜΔ,) στα ΜΚΔ και ειδικότερα μέσω facebook και Χ με ημερομηνίες 30/03/2026 και 31/03/2026 "ο πελάτης μας προβαίνει επίσημα με την παρούσα σε καταγγελία εναντίον του Μ.Δ. για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων δυνάμει του άρθρου 50 του Ποινικού Κώδικα".

Αναφέρουν επίσης ότι ο πελάτης τους καλεί την Αστυνομία όπως απαιτήσει από τον καταγγελλόμενο να παραδώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που επικαλείται, συμπεριλαμβανομένου και αυτά που έχει δημοσιεύσει, "για να τύχουν της δέουσας επιστημονικής ανάλυσης και δικανικής έρευνας από την Αστυνομία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η γνησιότητα και η αυθεντικότητα τους σε σχέση με το περιεχόμενο τους καθώς και του ισχυριζόμενου παραλήπτη και του ισχυριζόμενου αποστολέα τους".

"Αναμένουμε άμεση θετική σας ανταπόκριση καθότι προκύπτει σοβαρό ενδεχόμενο να καταστραφούν τα στοιχεία αυτά, το οποίο αναπόφευκτα θα αποτρέψει την απονομή της δικαιοσύνης και παράλληλα θα στερήσει από τον πελάτη μας τη δυνατότητα να προασπίσει το όνομα και την αξιοπρέπεια του. Ο πελάτης μας είναι στη διάθεση σας για ότι επιθυμείτε", καταλήγει η επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας.

