Απαίτηση για άμεση διερεύνηση, λογοδοσία και κάθαρση ζητεί το κίνημα Άλμα για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν υπάρχει «τέρμα στον κατήφορο» της θεσμικής εκτροπής.

Στην ανακοίνωσή του, το Άλμα κάνει λόγο για συγκλονιστικές καταγγελίες που, εφόσον επιβεβαιωθούν, αποτυπώνουν μια εικόνα βαθιάς διαπλοκής, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας στο εσωτερικό του κράτους δικαίου. Όπως επισημαίνεται, οι ισχυρισμοί αγγίζουν τον πυρήνα της Δικαιοσύνης και της πολιτικής ζωής, κάνοντας λόγο για διασυνδέσεις ανώτατων αξιωματούχων με δίκτυα επιρροής, παρεμβάσεις σε κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις, αλλά και ύπαρξη οργανωμένων μηχανισμών που φέρονται να επηρέαζαν αποφάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε καταγγελλόμενη «αδελφότητα» με πρόσωπα από Κύπρο και Ελλάδα, σε πρακτικές παρακολουθήσεων και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και σε ισχυρισμούς για οικονομικές συναλλαγές και μίζες που συνδέονται με αποφάσεις υψηλού επιπέδου. Το κίνημα υπογραμμίζει ότι μια τέτοια εικόνα, αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το Άλμα καλεί την κοινωνία να μην παραμείνει απαθής και ζητά άμεση διερεύνηση των καταγγελιών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, επισημαίνοντας ότι, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να οριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές με επαρκείς εξουσίες. Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για την εμπλοκή της Αστυνομίας στη διαδικασία συλλογής στοιχείων, σημειώνοντας ότι η θεσμική της σύνδεση με τον Γενικό Εισαγγελέα ενδέχεται να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της έρευνας.

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και το γεγονός ότι πρόσωπα που κατονομάζονται στους ισχυρισμούς φέρονται να είχαν στο παρελθόν κομβικούς ρόλους σε διαδικασίες διερεύνησης υποθέσεων διαφθοράς ή σε θεσμικά όργανα. Επιπλέον, γίνεται ειδική μνεία στον ισχυρισμό περί καταβολής μίζας ύψους €500.000 σε πρώην ανώτατο δικαστικό, τον οποίο το κίνημα χαρακτηρίζει εξαιρετικά σοβαρό, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να μείνει χωρίς πλήρη διερεύνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά και στην υπόθεση της απόλυσης του πρώην Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με το Άλμα να υποστηρίζει ότι η υπόθεση αυτή αντανακλά τη λειτουργία ενός συστήματος που, όπως αναφέρει, «αποβάλλει όσους αντιστέκονται».

Αναφορικά με τον υποψήφιο βουλευτή του κινήματος Δημήτρη Παπαδάκη, το Άλμα σημειώνει ότι θα εξετάσει άμεσα και σε βάθος τις σχετικές αναφορές, διευκρινίζοντας ότι οι ισχυρισμοί παραμένουν προς το παρόν ανεπιβεβαίωτοι, αλλά απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση και υπεύθυνη στάση.

Καταλήγοντας, το κίνημα κάνει λόγο για μια «εμετική» συνολική εικόνα που παραπέμπει σε ένα βαθιά νοσηρό σύστημα εξουσίας, καλώντας σε εγρήγορση, διαφάνεια και κάθαρση. Όπως τονίζεται, η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και το κράτος δικαίου καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι εξακολουθεί να λειτουργεί ουσιαστικά και όχι προσχηματικά.

